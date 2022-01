DIRETTA/ Capo Verde Camerun video streaming tv: incertezza nei precedenti

DIRETTA CAPO VERDE CAMERUN: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Capo Verde Camerun, possiamo dire qualcosa sulla storia di questa partita, che certamente non ha grande tradizione ma che negli ultimi anni è stata giocata abbastanza spesso. Per la precisione, la prima volta fu nel maggio 2008 e in totale si contano sei partite, tutte in contesti ufficiali, con un bilancio di tre vittorie per il Camerun, un solo pareggio e due successi per Capo Verde, che dunque si difende benissimo contro una rivale certamente molto più blasonata nel calcio africano.

DIRETTA/ Burkina Faso Etiopia video streaming tv: i precedenti del match sono solo 3

Anzi, possiamo aggiungere che, dopo le due vittorie del Camerun nelle due sfide disputate nel 2008 nel contesto delle qualificazioni per i Mondiali di Sudafrica 2010, le ultime quattro partite vedono Capo Verde in vantaggio con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Inoltre, l’ultimo precedente risale a meno di un anno fa, il 26 marzo 2021, e Capo Verde in quella occasione colse una prestigiosa vittoria per 3-1. La partita potrebbe dunque essere meno scontata di quanto si potrebbe immaginare… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI COPPA D'AFRICA 2021/ Diretta gol: focus sul Camerun, live score

DIRETTA CAPO VERDE CAMERUN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Capo Verde Camerun, come tutte le partite di Coppa d’Africa 2021 non sarà disponibile sui canali televisivi del digitale terrestre e satellitari. Le partite della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, e saranno quindi trasmesse in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti della piattaforma digitale è necessario essere abbonati. Inoltre bisogna essere dotati di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone. In alternativa è possibile accedere ai contenuti tramite Smart Tv abilitate.

Kamara alla Roma?/ Calciomercato: "Se resto aiuterò la squadra con i suoi obiettivi"

RISULTATO SCONTATO…

Capo Verde Camerun, in diretta lunedì 17 gennaio 2022 alle ore 17.00 presso lo Stade d’Olembé di Yaoundé, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa nel girone A. Sfida che darà il semaforo verde per gli ottavi di finale: sicuramente per il Camerun che con due vittorie nelle prime due partite contro Burkina Faso ed Etiopia è a un solo punto dalla conquista del primo posto.

Capo Verde dopo l’esordio vincente contro l’Etiopia ha perso di misura contro il Burkina Faso, ma con un pareggio sarebbe praticamente sicura della qualificazione attraverso le migliori terze, con un pari che potrebbe dunque avere una reciproca convenienza per le due squadre. Il 26 marzo 2021 Capo Verde ha battuto il Camerun proprio nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa con un rotondo 3-1, ultima vittoria camerunese datata 14 ottobre 2012 con il punteggio di 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI CAPO VERDE CAMERUN

Le probabili formazioni della diretta Capo Verde Camerun, match che andrà in scena allo Stade d’Olembé di Yaoundé. Per Capo Verde, Pedro Brito schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vozinha; Stopira, Lopes, S.Fortes; D.Tavares, Santos, Borges, J.Fortes; Rodrigues, J.Tavares, Monteiro. Risponderà il Camerun allenato da Toni Conceicao con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Onana; Fai, Onguene, Ngadeu, Tolo; Kunde, Anguissa, Oum Gouet; Ekambi, Aboubakar, Ngamaleu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Stade d’Olembé di Yaoundé, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Capo Verde con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Camerun, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA