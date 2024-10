DIRETTA CARPI LUCCHESE, UN REGALO PER IL COMPLEANNO DEI BIANCOROSSI

La diretta Carpi Lucchese in programma alle ore 17:30 di domenica 20 ottobre 2024 presso lo Stadio Sandro Cabassi e valida per la decima giornata del girone B della Serie C 2024/2025 cade ad un solo giorno di distanza dal compleanno del club biancorosso. Gli emiliani hanno infatti ufficialmente iniziato la propria storia il 19 ottobre del 1909 e la sfida da disputare contro i toscani sarebbe l’occasione ideale per celebrare al meglio questa ricorrenza, magari aggiudicandosi i tre punti.

Intervenuto in sala stampa, l’attaccante biancorosso Simone Saporetti ha sottolineato proprio questo aspetto spiegando come lui ed i suoi compagni, specialmente se si pensa a quelli reduci dal successo in Serie D dello scorso anno, siano più che onorati di far parte di questa società e vorrebbero celebrarne il compleanno con una vittoria davanti ai propri tifosi. Quello tra Carpi e Lucchese è inoltre uno scontro diretto poichè i primi si trovano in dodicesima posizione a 10 punti mentre i rossoneri occupano l’undicesimo posto con 11 punti sin qui conquistati. Infine, non dimentichiamo che la direzione della partita è stata affidata all’arbitro Francesco Zago, proveniente dalla sezione di Conegliano.

DIRETTA CARPI LUCCHESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Come di consueto per tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 anche la diretta Carpi Lucchese sarà garantita in esclusva da Sky e Now, che ne detengono appunto i diritti. Il servizio streaming on demand Now Tv proporrà dunque la partita così come l’applicazione Sky Go mentre chi vorrà vedere la sfida sul proprio televisore, se ovviamente munito di un abbonamento valido, dovrà invece sintonizzarsi sul canale Sky Sport 254. Possibile inoltre che la gara venga inclusa in una diretta gol insieme con le altre partite in programma alle ore 17:30 su un canale dedicato.

CARPI LUCCHESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il calcio d’inizio della diretta Carpi Lucchese, cerchiamo di capire quali possono essere le scelte dei due allenatori attraverso le probabili formazioni da schierare in campo domenica pomeriggio al Cabassi. Il Carpi, nonostante la sconfitta contro la Pianese dello scorso turno, dovrebbe rivedersi comunque con il 4-3-1-2 schierando Sorzi tra i pali, Polidori, Indragoli e Pacciardi in difesa, Forapani, Mandelli e Contiliano a centrocampo mentre ci sarà uno tra Puletto e Stanzani a supporto di Saporetti e Gerbi.

In casa Lucchese invece potrebbe essere l’occasione per Alessio Sabbione di tornare a giocare nel suo vecchio stadio insieme con altri ex della sfida come Fedato e Frison. Le pantere di mister Gorgone dovrebbero dunque essere schierate con il 3-5-2: Fazzi, Dumbravanu e Frison a protezione dell’estremo difensore Palmisani, poi Quirini, Tumbarello, Welbeck, Catanese e Visconti in mediana e sulle fasce mentre la coppia d’attacco sarà composta da Saporiti e Costantino.

CARPI LUCCHESE, LE QUOTE

Proviamo infine ad analizzare la diretta Carpi Lucchese anche tramite le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive con il relativo pronostico per l’esito finale del match. Secondo quanto pagato da Snai, la Lucchese parte come favorita in questo match per ottenere il successo con il 2 quotato a 2.30 mentre sembrano minori le possibilità che la sfida termini con un pareggio, 2.95, o che addirittura il Carpi possa aggiudicarsi la contesa, pagando l’1 a 3.00. La pensa quasi nella stessa maniera anche Planetwin che però concede maggiori possibilità all’x, qui invece fissato a 3.05.