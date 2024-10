DIRETTA PIANESE CARPI: I TESTA A TESTA

Cosa ci possono raccontare i precedenti della diretta di Pianese Carpi? Innanzitutto parliamo di un match che ha ben pochi tasselli nel suo abaco, sono infatti due le partite antecedenti a quella che commenteremo oggi in vostra compagnia. La Pianese non ha mai vinto contro la squadra dell’Emila Romagna, parliamo infatti di due vittorie secche per la squadra che oggi gioca in trasferta. Campione un po’ troppo ristretto per i nostri gusti, quindi vi invitiamo a prendere questi dati con le pinze.

Diretta/ Milan U23 Pianese (risultato finale 0-1): i rossoneri chiudono in nove! (Serie C, 5 ottobre 2024)

Possiamo invece vedere invece lo stato di forma delle due squadre per capire come andranno le cose nel corso dei novanta minuti. La Pianese viene da una vittoria, due pareggi e due sconfitte cosi come il Carpi che si trova in una situazione analoga. Sarà interessante il prossimo aggiornamento per capire chi delle due invece ha qualche asso nella manica dal punto di vista statistico per tirare fuori un coniglio dal cilindro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Pianese Sestri Levante (risultato finale 0-1): la decide Parravicini! (Serie C, 29 settembre 2024)

DIRETTA PIANESE CARPI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque voglia seguire la diretta Pianese Carpi in programma domenica alle ore 17:30 avrà bisogno di un abbonamento valido per Sky oppure per Now, l’emittente e la piattaforma che trasmettono appunto tutte le partite di Serie C in esclusiva per la stagione 2024/2025. La partita sarà dunque visibile anche su Now TV Sky Go e potrebbe far parte della diretta gol garantita sempre da Sky Sport insieme con le altre sfide in programma per quell’orario.

PIANESE CARPI, CACCIA AD UN POSTO NEI PLAYOFF

La diretta Pianese Carpi in programma domenica 13 ottobre alle ore 17:30 presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio si preannuncia interessante in questa nona giornata del girone B della Serie C 2024/2025. Entrambe le compagini sono reduci da un successo ottenuto nell’ultimo turno di campionato ed occupano ora rispettivamente la tredicesima, con nove punti, e l’undicesima, con dieci punti, posizione in classifica, praticamente a ridosso della zona playoff che vorrebbero raggiungere scalzando qualche avversaria.

Diretta/ Lucchese Pianese (risultato finale 3-3): Colombo nel recupero! (Serie C, 25 settembre 2024

Il solo punto di distacco sottolinea ulteriormente quanto il percorso di queste due squadre sia stato parecchio simile fino a questo momento e lo scontro diretto potrebbe già rappresentare un crocevia importante, nel bene o nel male, per chi ne uscirà sconfitto così come per chi ne uscirà vincitore. L’arbitro Giuseppe Rispoli di Locri dirigerà la sfida ed in questo caso si tratta di un esordio in una partita del Carpi.

PIANESE CARPI, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa di capire quali saranno le scelte ufficiali compiute dai due allenatori, proviamo a ragionare in merito alla probabili formazioni della diretta Pianese Carpi. A giudicare dalle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il Carpi sarà costretto a fare a meno di Amayah, fermato dalla febbre, mentre dovrebbe invece contare sui rientri di Calanca, che era stato sostituito per infortunio lo scorso il weekend nella partita giocata contro il Pontedera, oltre a quelli di Puletto e Mandelli, che si sono invece ripresi da un attacco influenzale.

La sfida potrebbe essere anche letta come un duello a distanza fra due attaccanti che stanno facendo davvero bene da ormai diverso tempo, ovvero Guglielmo Mignani per i bianconeri e Simone Saporetti per i biancorossi con i due che si erano contesi a lungo il titolo di capocannoniere pure nella passata stagione rincorrendo la promozione con le rispettive squadre.

DIRETTA PIANESE CARPI, LE QUOTE

Al fine di fornire un ulteriore punto di vista in merito alla diretta Pianese Carpi, diamo uno sguardo insieme a quelli che sono i pronostici per questa sfida analizzando le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive. Secondo Snai infatti la Pianese ha buone probabilità di vincere visto l’1 pagato a 2.05 mentre il Carpi ha meno chances di portare a casa i tre punti pensando al 3.35 pagato per il pareggio ed il 3.15 fissato invece per la vittoria esterna. Numeri molto simili vengono offerti pure da Betsson a differenza dei colleghi paga invece l’1 a 2.06.