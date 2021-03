Diretta/ Carpi Modena (Serie C) streaming video tv: va in scena il derby modenese

DIRETTA CARPI MODENA: TENSIONE DA DERBY!

Carpi Modena, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Sandro Cabassi di Carpi, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Va in scena il derby modenese, la squadra del capoluogo sfida quella della località che è stata l’ultima a portare la Serie A in provincia, nella stagione 2015/16. Il Modena però in questa stagione sta dimostrando di poter puntare alla Serie B con grande convinzione, con l’ultimo 3-1 all’Imolese che ha riscattato il pesante ko di Perugia e ha consentito ai canarini di riagganciare proprio i Grifoni al terzo posto in classifica, a -5 dal Padova capolista. Il Carpi invece nel turno infrasettimanale ha racimolato l’ennesimo pareggio contro il Legnago Salus, ritrovandosi a prolungare un lunghissimo digiuno di vittorie. Carpi sempre a +6 dalla zona play out nel girone B, ma la situazione resta complessa e tornare alla vittoria dopo 8 partite proprio nel derby potrebbe rappresentare quella svolta nel cammino della squadra che il tecnico Pochesci cerca da tempo.

DIRETTA CARPI MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Modena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI MODENA

Le probabili formazioni della sfida tra Carpi e Modena presso lo stadio Sandro Cabassi. I padroni di casa allenati da Sandro Pochesci scenderanno in campo con un 5-3-2 e questo undici titolare: Pozzi; Ercolani, Sabotic, Venturi, Gozzi, Lomolino; Marcellusi, Ghion, Fofana; Giovannini, De Cenco. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Gagno; Mattioli, Zaro, Pergreffi, Mignanelli; Muroni, Gerli, Castiglia; Tulissi; Spagnoli, Luppi.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Carpi e Modena, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.10 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.20 volte la posta scommessa.

