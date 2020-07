Diretta Carpi Novara/ Streaming video e tv: biancorossi favoriti in casa (Serie C)

Carpi Novara, diretta dall’arbitro De Santis, lunedì 13 luglio 2020 alle ore 20.30 presso lo stadio Cabassi di Carpi, sarà una delle sfide in programma nel secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Tra quelli dei quarti di finale, quello tra Carpi e Novara è l’unico scontro che vede scendere in campo due formazioni che sono entrambe già scese in campo nella post season. Il Carpi ha sofferto ritrovandosi sotto in casa contro l’Alessandria, ma un gol di Biasci a fine partita ha risolto la partita e la qualificazione. Il Novara si è guadagnato invece la qualificazione nonostante la posizione di classifica sfavorevole rispetto al Renate nella regular season. Vittoria per 1-2 in Brianza e i piemontesi possono ancora sognare la Serie B, anche se il Carpi si è guadagnato il diritto di giocare in casa e dunque di poter puntare anche ad un pareggio per poter raggiungere la semifinale dei play off. Ultimo precedente al “Cabassi” tra le due squadre il 26 agosto 2017 nel campionato di Serie B, la spuntarono di misura gli emiliani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Novara non sarà disponibile: il campionato di Serie C è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma Elevensports e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI NOVARA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nel match tra Carpi e Novara, in programma lunedì 13 luglio 2020 alle ore 20.30 presso lo stadio Cabassi di Carpi. Gli emiliani padroni di casa, guidati in panchina da mister Giancarlo Riolfo, dovrebbero scegliere un 4-3-1-2 come modulo di partenza e questo undici titolare schierato in campo: Nobile; Pellegrini, Sabotic, Varga, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Saric; Jelenic; Vano, Biasci. Il Novara allenato da Banchieri dovrebbe rispondere schierato dal 1′ con un 4-3-3: Lanni; Barbiari, Sbraga, Pogliano, Cagnano; Nardi, Buzzegoli, Bianchi; Gonzaez Piscitella; Pinzauti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Carpi Novara. Netto favore del pronostico per i padroni di casa dal momento che il segno 1 è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Benevento (segno 2) varrebbe 3,90 volte la posta in palio.



