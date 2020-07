Diretta Renate Novara/ Streaming video tv: playoff Serie C, 1° turno fase nazionale

Renate Novara, che sarà diretta dal signor Gianpiero Miele, si gioca per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2019-2020: squadre in campo alle ore 20:30 di giovedì 9 luglio. Come per i precedenti impegni di questi spareggi per la promozione, saremo chiaramente a porte chiuse e la partita sarà secca: qualora il risultato dovesse essere in parità al termine dei 90 minuti, non ci saranno supplementari o rigori ma a procedere nel torneo sarà il Renate, che ha ottenuto il terzo posto nel girone A e dunque, da classifica della stagione regolare, è testa di serie in una serata che rappresenta il suo esordio nei playoff con la possibilità di fare un altro grande passo avanti nella sua storia. Il Novara sulla carta avrebbe dovuto giocare due partite, ma è scesa in campo una sola volta: dopo il pareggio a reti bianche contro l’AlbinoLeffe, i piemontesi hanno ottenuto la qualificazione alla fase nazionale per la rinuncia del Pontedera, e la decisione della Lega Pro di assegnare la vittoria a tavolino alle sfidanti di chi non ha voluto giocare. Ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Renate Novara; intanto però possiamo fare una valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Novara non sarà trasmessa sui nostri canali: già da qualche anno infatti la Serie C (campionato e Coppa Italia) è esclusiva (ad eccezione dell’anticipo) della piattaforma Eleven Sports, e dunque solo i suoi clienti avranno accesso a questa partita dei playoff che potranno seguire con il consueto utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, sfruttando un eventuale abbonamento stagionale oppure acquistando di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE NOVARA

Aimo Diana pensa al 3-4-1-2 per affrontare Renate Novara: in porta ci sarà Satalino, davanti a lui una difesa formata da Damonte, Magli e Marchetti e due esterni che alzeranno la loro posizione sulla linea del centrocampo, e che dovrebbero essere Guglielmotti (o Anghileri) e Possenti, che sostituisce lo squalificato Pizzul. In mezzo al campo operano Rada e Ranieri; Grbac e Kabashi si giocano il posto sulla trequarti, con Galuppini e De Sena che sono favoriti su Sorrentino e Plescia. Il Novara si dispone invece con un 4-3-3 nel quale Lanni fa il portiere, Sbraga e Pogliano sono i due centrali difensivi e Barbieri e Cagnano gli esterni bassi; a centrocampo Tommaso Bianchi e Nardi faranno sempre compagnia a Buzzegoli che opera da regista, poi un tridente offensivo nel quale Pinzauti potrebbe avere la meglio su Bortolussi come prima punta, Pablo Gonzalez sarà a destra e Diego Peralta insidia la maglia di Piscitella sull’altro versante.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Renate Novara è stato tracciato un pronostico dall’agenzia Snai: ci dice che il segno 1 per la vittoria dei nerazzurri vi farebbe guadagnare 2,30 volte la somma messa sul piatto, mentre il segno X per il pareggio – comunque favorevole ai padroni di casa – porta in dote una vincita che corrisponde a 3,05 volte la vostra puntata con questo bookmaker. La vittoria del Novara ammonterebbe a 3,25 volte la giocata.



