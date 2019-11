Diretta Carpi Ravenna/ Streaming video e tv: Falconi per il riscatto (Serie C)

Carpi Ravenna, diretta dall’arbitro Mario Sala, è la partita in programma oggi, domenica 3 novembre 2019, valida per la 13^ giornata del girone B di Serie C: fischio d’inizio dato per le ore 17.30. Allo stadio Sandro Cabassi di Carpi si gioca il match che vede di fronte due formazioni della stessa regione, Carpi e Ravenna. Un derby che si gioca con i padroni di casa attualmente in quinta posizione con 20 punti all’attivo ed in piena corsa per le posizioni playoff, mentre il Ravenna insegue, distanziato di 5 punti in 13esima posizione. Dando uno sguardo agli ultimi dati certo dobbiamo ricordare che nell’ultimo turno le due formazioni hanno chiuso i loro match con risultato diverso. Sconfitta per 2-1 per il Carpi sul terreno dell’Imolese e pareggio tra le mura amiche per il Ravenna con il Cesena, con il punteggio di 1 – 1. La formazione di Riolfi aveva conquistato il vantaggio sul terreno dell’Imolese a fine primo tempo grazie ad una rete messa a segno da Vano, miglior marcatore in stagione per i suoi, poi nella ripresa è arrivato il controsorpasso della formazione adriatica che prima ha messo a segno la rete del pareggio con Belcastro al 64esimo minuto e poi quella del vantaggio a 10 minuti dalla fine con Padovan. Il derby romagnolo tra Ravenna e Cesena si è chiuso in parità, 1 – 1 con la formazione guidata da Foschi che ha realizzato il goal del vantaggio proprio in chiusura di primo tempo grazie a Nocciolini, e gli ospiti che hanno pareggiato dopo soli 5 minuti della ripresa con Valeri. Il Carpi nelle ultime due gare ha subito due sconfitte consecutive mentre nelle tre precedenti aveva conquistato altrettanti successi. Il cammino del Ravenna nelle ultime 5 giornate vede il pareggio dell’ultimo turno con due sconfitte e due vittorie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Carpi Ravenna: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA CARPI RAVENNA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella partita del Sandro Cabassi la formazione padrona di casa, guidata dal tecnico Riolfi si schierano con il modulo 4-3-1-2 con la coppia di punta formata da Jelenic, schierato sulla destra e da Vano, che opera dalla parte opposta, con a sostegno il trequartista Maurizi. La linea centrale si schiera con Carta, Pezzi e Hralec, mentre davanti all’estremo difensore Nobile la difesa è composta dai due difensori esterni Pellegrini e Sarzi e dai centrali Sabotic e Lisi. Per il Ravenna lo schema adottato da Foschi è il 3-5-2 con Spurio tra i pali, difesa con Ronchi allineato con Sirri e Jidavi, linea di centrocampo con Papa, Grazzini, Selleri, Lora e D’Eramo e le due punte Nocciolini, autore della rete dello scorso turno, e Giovinco.

QUOTE E PRONOSTICO

Nella gara tra Carpi e Ravenna sono gli emiliani padroni di casa ad avere le maggiori possibilità di conquistare i 3 punti secondo le quote dell’agenzia Snai. La vittoria della formazione di Riolfi è offerta infatti ad una quota di 1,70, nettamente inferiore a quella del successo del Ravenna che è quotato a 5,00. Una via di mezzo per la quotazione della divisione della posta, offerta a 3,40.



