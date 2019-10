Diretta Ravenna Cesena/ Streaming video tv: torna il derby dopo 10 anni (Serie C)

Ravenna Cesena in diretta: quella valida per la dodicesima giornata del girone B della Serie C con calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 27 ottobre è una sfida molto importante per entrambe le formazioni, il cui obiettivo finale è quello di allontanarsi il più possibile dalla zona rossa della classifica, ovvero dall’area retrocessione e play off. Ma quello tra le due compagini è soprattutto il ritorno di un derby atteso da dieci anni dalle tifoserie che hanno cerchiato di rosso questa data già alla compilazione dei calendari.

DIRETTA RAVENNA CESENA, STREAMING VIDEO TV: LE QUOTE

La partita Ravenna Cesena non è visibile sui canali tv tradizionali ma sarà disponibile in streaming sul portale di Eleven Sport agli abbonati o a coloro che volessero acquistare il match singolo del derby. Sul fronte delle quote i bookmakers propendono per un pareggio tra le due formazioni: avranno ragione?

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA CESENA

Il Ravenna sembrava fosse riuscito a trovare la soluzione alle diverse problematiche riscontrate in campo durante le recenti uscite, grazie a due vittorie comunque abbastanza sofferte che avevano palesato non pochi problemi specialmente nell’organizzazione del reparto difensivo. Un fuoco di paglia classico viste le due sconfitte recenti abbastanza pesanti, con la difesa che non è riuscita a contenere l’arrembaggio delle formazioni avversarie. L’allenatore sicuramente proverà nuovamente a schierare il suo classico modulo tattico interpretato da Spurio, Grassini, Ronchi, Jidayi, Sirri, Purro, Lora, Selleri, D’Eramo, Raffini e Nocciolini.

Il Cesena, che si trova dopo il Ravenna in classifica, vive anch’esso un periodo non ottimale, viste le recenti prestazioni non convincenti. I bianconeri hanno inanellato tre sconfitte, intervallate da un pareggio e una vittoria che risale a cinque giornate fa. Un periodo negativo che ha comportato diverse modifiche nella rosa, che però sembrano siano servite a poco, visti i recenti risultati della formazione ospite del Ravenna. Probabilmente il Cesena verrà schierato ancora una volta col tipico 3-5-2 formato da Agliardi; Ciofi, Ricci, Sabato; Zerbin, De Feudis, Rosaia, Capellini, Valeri; Zecca, Sarao.



