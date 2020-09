Diretta Carpi Sambenedettese/ Streaming video tv: emiliani, choc in Coppa (Serie C)

DIRETTA CARPI SAMBENEDETTESE: SFIDA AD ALTA QUOTA

Carpi Sambenedettese viene diretta dal signor Marcenaro di Genova, e si gioca alle ore 15.00 per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. Entrambe le formazioni hanno vissuto un primo turno di Coppa Italia amaro, ma è stato addirittura pessimo per il Carpi, che aveva la possibilità di iniziare il suo cammino in casa contro i pugliesi del Casarano, formazione di Serie D. Non è bastato per fare risultato e anzi i biancorossi si sono trovati ad incassare un rotondo tris nei tempi supplementari, dopo aver trovato momentaneamente il pari grazie a Giovagnini. In un impegno comunque sulla carta più difficile, non è andata meglio alla Sambenedettese, sconfitta 3-2 sul campo dell’Alessandria. L’espulsione di Maxi Lopez ha lasciato i marchigiani in dieci uomini per tutto il secondo tempo, non è stato sufficiente tentare la rimonta fino al 94′ con il gol di Panaioli: per chi dovesse uscire sconfitto da questo confronto, si aprirebbero le prospettive di una precoce prima crisi stagionale.

DIRETTA CARPI SAMBENEDETTESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Sambenedettese non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni di Carpi Sambenedettese, sfida in programma allo stadio Cabassi e valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. Il Carpi sarà schierato dal tecnico Pochesci con un 3-5-2: Rossini, Varga, Sabotic, Varoli, Danovaro, Martorelli, Mané, Bellini, Lomolino, Vano, Biasci. 4-3-1-2 per la Sambenedettese di Paolo Montero con questo undici titolare schierato dal 1′: Nobile; D’Ambrosio, Bondi, Di Pasquale, Liporace; Shaka Mawuli, Angiulli, Rocchi, Chacon; Maxi Lopez, Nocciolini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Carpi Sambenedettese, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 2,15 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,25 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,20 volte la vostra giocata.



