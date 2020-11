Diretta/ Carpi Triestina (Serie C) streaming video tv: obiettivo alta classifica

DIRETTA CARPI TRIESTINA: SFIDA TRA FORMAZIONI AMBIZIOSE

Carpi Triestina, in diretta dallo stadio Sandro Cabassi di Carpi, in programma domenica 29 novembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. 20 punti per gli alabardati finora in classifica, 18 per gli emiliani: due realtà ambiziose che hanno l’alta classifica come obiettivo stagionale, ma che finora non sono riuscite a dare sempre il meglio. Entrambe le compagini sono reduci da una sconfitta, peraltro contro formazioni che stanno provando a risollevarsi dalla bassa classifica. Il Carpi è caduto sul campo della Vis Pesaro, dimostrando di non aver ancora superato i problemi di continuità che hanno contraddistinto la squadra allenata da Pochesci in questo avvio di stagione. La Triestina dopo essere risalita fino al quinto posto in classifica non è riuscita a sfruttare la chance nel recupero infrasettimanale a Gubbio, perdendo di misura contro gli umbri e vedendo sfumare tre punti che avrebbero permesso ai giuliani di agganciare Padova e Feralpisalò al secondo posto.

DIRETTA CARPI TRIESTINA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Triestina sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI TRIESTINA

Le probabili formazioni di Carpi Triestina, sfida che andrà in scena presso lo stadio Sandro Cabassi di Carpi. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Sandro Pochesci con un 3-4-1-2: Rossini; Gozzi, Venturi, Varoli; Bayeye, Ghion, Fofana, Lomolino; Maurizi; Biasci, Carletti. Gli ospiti guidati in panchina da Carmine Gautieri schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Offredi; Tartaglia, Capela, Ligi, Filippini; Rizzo, Giorico, Maracchi; Petrella, Mensah, Gomez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Carpi e Triestina queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 2.90 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.70.



