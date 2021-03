DIRETTA/ Carpi Virtus Verona video streaming tv: prima volta di sempre al Cabassi

DIRETTA CARPI VIRTUS VERONA: I TESTA A TESTA

Soffermiamoci sui precedenti della diretta di Carpi Virtus Verona che si gioca per la prima volta in assoluto al Cabassi oggi. Le due compagini si incontrarono per la prima volta l’anno scorso quando il campionato fu interrotto per l’emergenza sanitaria da Coronavirus e fu allora impossibile giocare il return match. Il Carpi, il 23 novembre del 2019, si impose col risultato finale di 1-2. Gli ospiti erano passati in vantaggio dopo 11 minuti con Jelenic con i padroni di casa in grado di pareggiare grazie a un autogol di Nobile. A dieci dalla fine Vano regalava ai suoi tre punti davvero molto importanti. Nel match d’andata la sfida terminò invece senza reti e dunque con il risultato finale di 0-0. Come andrà oggi?

DIRETTA CARPI VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Virtus Verona non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

CARPI VIRTUS VERONA: PADRONI DI CASA PER SVOLTARE!

Carpi Virtus Verona, in diretta domenica 28 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Sandro Cabassi di Carpi, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Emiliani che si presentano in piena crisi all’appuntamento: l’ultima sconfitta di Trieste è stata infatti la terza consecutiva per la squadra allenata da Sandro Pochesci che ora resta con 5 lunghezze di vantaggio sulla zona play out.

Non abbastanza per dirsi tranquilli, soprattutto se contro la Virtus Verona dovesse arrivare un altro passo falso: gli scaligeri avevano a loro volta infilato una serie nera che aveva vanificato una lunga rincorsa verso la zona play off, ma nell’ultimo impegno interno contro il Fano è arrivata una scossa, una vittoria che ha permesso alla Virtus di agganciare di nuovo il Gubbio al decimo posto e di poter credere realisticamente a una partecipazione alla post season a fine stagione, che sarebbe un premio per il campionato portato avanti in maniera brillante dalla squadra allenata da Luigi Fresco.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della sfida tra Carpi e Virtus Verona presso lo stadio Sandro Cabassi. I padroni di casa allenati da Sandro Pochesci scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Rossini; Eleuteri, Venturi, Sabotic, Llamas; Bellini, Fofana, Ghion, Lomolino; Giovannini, De Sena. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luigi Fresco con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Giacomel; Delcarro, Visentin, Pellacani, Daffara; Zarpellon, Danieli, Cazzola; Danti; Carlevaris, Arma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Carpi e Virtus Verona, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.60 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.75 volte la posta scommessa.

