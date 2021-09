Diretta/ Carrarese Fermana streaming video tv: riscossa marmifera (Serie C)

DIRETTA CARRARESE FERMANA: SFIDA DAL RISULTATO INCERTO

Carrarese Fermana, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. I marmiferi stanno cercando di costruire la loro riscossa dopo un avvio di campionato non molto incoraggiante. Alle due sconfitte consecutive contro Pescara e Siena la Carrarese domenica scorsa è riuscita ad opporre un acuto col successo per 2-1 sul Grosseto, con Galliani e Doumbia in grado di ribaltare l’iniziale vantaggio di Cretella.

E’ decisamente in un momento no la Fermana, reduce da tre sconfitte consecutive contro Gubbio, Montevarchi e Modena, delle quali le ultime due subite in casa. Con Viterbese e Pistoiese i marchigiani condividono l’ultimo posto nella classifica del girone B e proveranno a scuotersi da una situazione difficile in vista delle prossime partite che si prospettano molto impegnative da calendario. A Carrara le due squadre non si sfidano da un match di Coppa Italia del 4 agosto 2019, fu la Carrarese ad avere la meglio ma soltanto grazie all’ausilio dei calci di rigore.

DIRETTA CARRARESE FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Fermana non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE FERMANA

Le probabili formazioni di Carrarese Fermana, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Antonio Di Natale schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel; Semprini, Kalaj, Marino, Imperiale; Battistella, Tunjov, Figoli; Mazzarani; Energe, Galligani. Risponderà la Fermana allenata da Maurizio Domizzi con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Moschin; Alagna, Rossoni, Blondett, Sperotto; Pannitteri, Urbinati, Capece, Mordini, Rovaglia, Frediani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Dei Marmi di Carrara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.

