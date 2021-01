Diretta/ Carrarese Juventus U23 (Serie C) streaming video e tv: per diventare grandi

DIRETTA CARRARESE JUVENTUS U23: TOSCANI FAVORITI!

Carrarese Juventus U23, in diretta dallo stadio dei Marmi di Carrara, in programma sabato 9 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Confronto per diventare grandi tra due squadre che sono al momento separate da 2 punti in classifica. La Carrarese è quarta a 29 punti, la Juventus U23 è a quota 25. Entrambe in zona play off, i marmiferi hanno provato a puntare al vertice del girone senza però trovare la giusta continuità. Dall’altra parte la Juventus U23 ha chiuso il 2020 con 3 sconfitte consecutive che hanno ridimensionato il cammino dei giovani bianconeri: in 11 giorni 3 ko contro Alessandria, Pontedera e Renate, con la capolista che ha preso il volo in classifica proprio grazie al successo contro la Juve. Dall’altra parte la squadra di Baldini è ancora a -1 dal terzo posto occupato dall’Alessandria, ma resta staccata dal Renate e dal Como che si inseguono in vetta al raggruppamento.

DIRETTA CARRARESE JUVENTUS U23 IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Juventus U23 non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partaite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE JUVENTUS U23

Le probabili formazioni di Carrarese Juventus U23, sfida che andrà in scena presso lo stadio Dei Marmi di Carrara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Silvio Baldini con un 4-2-3-1: Pulidori, Grassini, Borri, Valietti, Imperiale; Schirò, Luci; Caccavallo, Piscopo, Manzari; Cais. Gli ospiti guidati in panchina da Lamberto Zauli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Israel; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Di Pardo, Peeters, Ranocchia, Felix Correia; Rafia, Mosti; Petrelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Carrarese e Juventus U23, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.30, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.05, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.15.

