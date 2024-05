Diretta/ Carrarese Perugia streaming video e tv. Marmiferi per chiuderla (Serie C, 18 maggio 2024)

DIRETTA CARRARESE PERUGIA: TOSCANI FAVORITI!

La diretta Carrarese Perugia, alle ore 17.30 dirà quale sarà la squadra promossa al secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Continua la corsa verso l’ultimo posto disponibile per la promozione in cadetteria, i marmiferi sono in pole position dopo la vittoria per 2-0 dell’andata: i gol di Zanon e Di Gennaro hanno portato la Carrarese a un passo dalla qualificazione, con un ko con due gol di scarto che qualificherebbe la squadra di Calabro grazie al miglior piazzamento nella regular season.

È dunque una sorta di “mission impossibile” quella dei Grifoni, per il Perugia una stagione con troppi alti e bassi rispetto a quelle che erano le speranze di ritorno in B all’inizio della stagione. Il finale di stagione ha segnalato però un evidente calo di forma per gli umbri, che nelle ultime cinque partite hanno raccolto solo due pareggi e subito tre sconfitte. Per proseguire la corsa nei play off servirà la migliore prestazione del 2024 per il Perugia.

CARRARESE PERUGIA DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Per tutti coloro che non potranno essere presenti allo stadio Dei Marmi ma vorranno comunque godersi la diretta Carrarese Perugia, l’appuntamento è sempre quello su Sky, che anche per i play off ha l’esclusiva per la trasmissione degli incontri di Serie C. Da ricordare che l’incontro si potrà seguire anche in in diretta streaming video tramite la piattaforma NowTv, oppure utilizzando l’appilicazione Sky Go.

CARRARESE PERUGIA LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire quelle che sono le scelte dei due tecnici in vista del match di ritorno dei play off per la diretta Carrarese Perugia, le probabili formazioni dell’incontro. Per quanto riguarda la Carrarese allenata da Nicola Antonio Calabro, i marmiferi partiranno con un modulo 3-4-2-1 con Bleve tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta da Illanes, Di Gennaro e Imperiale; a centrocampo linea a quattro con Zanon, Schiavi, Capezzi e Cicconi, i trequartisti saranno Della Latta e Panico a sostegno dell’unica punta di ruolo, Finotto. Il Perugia sarà schierato con il 3-5-2 dal mister Alessandro Formisano: Mezzoni, Lewis e Vulikic titolari nella difesa a tre davanti al portiere Adamonis; Cudrig e Souare saranno gli esterni di fascia mentre Iannoni, Bartolomei e Kouan si muoveranno nella zona di centrocampo, nel tandem offensivo saranno schierati dal 1′ Sylla e Seghetti.

CARRARESE PERUGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda coloro che vorrebbero piazzare una scommessa sulla diretta Carrarese Perugia, da considerare che l’agenzia di scommesse Snai valuta favorita la formazione di casa. Vittoria della Carrarese quotata 2.10, la quota per l’eventuale pareggio è fissata a 2.90 mentre la quota per l’affermazione esterna del Perugia viene proposta a 3.60.











