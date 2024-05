Diretta/ Perugia Carrarese risultato live, streaming video tv: gli umbri ci credono! (Serie C, 14 maggio)

DIRETTA PERUGIA CARRARESE: GRANDE SHOW AL CURI!

Mettiamoci comodi sui seggiolini perché sta per cominciare la diretta di Perugia Carrarese, sfida che da il via all’andata degli ottavi di finale dei Playoff di Serie C e che partirà oggi 14 maggio alle ore 20,30. Questa sarà un banco di prova importante per i padroni di casa che hanno faticato e non poco nella prima partita di questa fase ad eliminazione diretta, andando a pareggiare contro il Rimini (senza gol) e passando solamente perché aveva una posizione in classifica migliore.

Vedremo se ora che non ci sono più scusanti la squadra reagirà come si aspettano i tifosi. La Carrarese invece è passata direttamente a questo turno di Playoff quindi non si sa come saranno i giocatori in campo, ma nelle ultime giornate della Regular Season hanno vinto quattro partite su cinque e quindi la forma recente è tutt’altro che mediocre; ora spazio alle scelte da parte dei due allenatori, nella lettura delle probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Perugia Carrarese.

DIRETTA PERUGIA CARRESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta tv live di Perugia Carrarese, è obbligatorio avere un abbonamento al servizio satellitare di Sky, che ha l’esclusiva per la trasmissione della Serie C, inclusi i Playoff. Per i più smart si può accedere alla partita in diretta streaming video tramite la piattaforma NowTv, acquistando il pacchetto Calcio dedicato.

DIRETTA PERUGIA CARRARESE: PROBABILI FORMAZIONI

È di fatto un 3-4-3 quello con cui Alessandro Formisano affronta Perugia Carrarese: alcune scelte da valutare, soprattutto davanti sono in tanti e allora Federico Vazquez e Sylla sono in ballottaggio come centravanti, Federico Ricci e Seghetti insidiano Matos e Yefferson Paz per gli esterni, e si potrebbe già pensare al match di ritorno. Kouan potenziale titolare in mezzo così come Bartolomei, sulle corsie laterali lo stesso Ricci può arretrare a destra mentre Lisi giocherà a sinistra; poi ecco Vulikic, Dell’Orco e Souare come difensori a protezione del portiere Adamonis.

La Carrarese di Antonio Calabro se la gioca con il solito 3-4-2-1: in porta va Bleve, davanti a lui Di Gennaro, Imperiale e Illanes con Zanon e Grassini in competizione per la fascia destra, Panico giocherà a sinistra e in mezzo dovrebbe agire il trio formato da Zuelli, Capezzi e Cicconi, senza troppe sorprese. Anche i marmiferi nel reparto offensivo hanno l’imbarazzo della scelta: Alessandro Capello potrebbe esserci, per scegliere il partner Calabro sfoglia la margherita tra Giannetti, Finotto e Palmieri.

PERUGIA CARRARESE, LE QUOTE

Spostiamoci ora sulle quote della diretta di Perugia Carrarese, grazie all’ausilio del sito della Snai: il segno 1 è quotato a 2,7 mentre il suo opposto è a 2,1. Il pareggio invece porterebbe una moltiplicazione di 2,5 sull’importo investito.

