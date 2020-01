Diretta Carrarese Pontedera/ Streaming video tv: bel derby toscano (Serie C)

Carrarese Pontedera, diretta dall’arbitro Fabio Natilla della sezione Aia di Molfetta, è una partita valida per la ventesima giornata del girone A di Serie C. Si tratta del turno rinviato prima di Natale causa sciopero: l’appuntamento dunque è fissato per questa sera, mercoledì 22 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Dunque Carrarese Pontedera si annuncia come un bel derby toscano, perché la posizione di classifica è eccellente per entrambe le formazioni. La Carrarese è quarta con 35 punti, il Pontedera secondo a quota 40, anche se va detto che il primato del Monza sembra quasi impossibile da raggiungere per chiunque. In ogni caso sono punti pesanti quelli che saranno in palio oggi, come minimo nell’ottica della griglia playoff nella quale conquistare la migliore posizione possibile. Domenica la Carrarese ha continuato il proprio ottimo cammino vincendo un altro derby contro il Siena, mentre per il Pontedera c’è stata una frenata forse inattesa, dovuta al pareggio contro il fanalino di coda Olbia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Carrarese Pontedera; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, ormai per la sesta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione del calcio italiano (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PONTEDERA

Passiamo adesso ad esaminare le probabili formazioni di Carrarese Pontedera. Mister Baldini dovrebbe sostanzialmente confermare il modulo 4-2-3-1 della vittoria di domenica, dunque salvo esigenze di turnover potremmo rivedere in campo Forte in porta; la difesa a quattro con Ciancio, Murolo, Tedeschi e Mignanelli; in mediana la coppia formata da Pasciuti e Damiani; sulla trequarti Calderini, Cardoselli e Valente per agire a sostegno dell’unica punta, il veterano Maccarone. Per quanto invece riguarda gli ospiti, disegniamo un modulo 3-5-1-1 nel quale mister Maraia potrebbe schierare titolari Mazzini in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Piana, Risaliti e Benassai; ecco poi a centrocampo un folto quintetto che potrebbe essere formato da Pavan, Serena, Caponi, Bernardini e Ropolo, infine Barba dovrebbe agire sulla trequarti in appoggio alla prima punta De Cenco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Carrarese Pontedera in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. L’esito più probabile dovrebbe essere la vittoria dei padroni di casa, perché il segno 1 è quotato a 2,30. Per il segno X il valore è di 3,20, mentre il segno 2 varrebbe 3,00 volte la posta in palio.



