Diretta/ Carrarese Recanatese streaming video tv: occhio alla matricola (Serie A)

DIRETTA CARRARESE RECANATESE: TOSCANI FAVORITI!

Carrarese Recanatese, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valida per la 2^ giornata di Serie C. La Carrarese è partita col piede giusto con un gran colpo esterno in casa del Cesena. Un avvio difficile per i marmiferi che hanno fatto però bottino pieno con i gol di Giannetti e Bozhanaj, confermando le ottime credenziali che hanno accompagnato la squadra a inizio stagione.

Bisognerà però fare attenzione a una Recanatese tra le grandi novità di questo campionato. Nel derby marchigiano contro la Vis Pesaro i giallorossi hanno dimostrato di essere già solidi e hanno ottenuto un pari con uno 0-0 contro i più esperti biancorossi. La Recanatese si è forgiata in test di livello come quello contro l’Ascoli, la difesa funziona ma ora sarà l’attacco a dover superare l’esame.

CARRARESE RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Recanatese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (anche se ci saranno collegamenti nel contenitore Diretta Gol Serie C di Sky), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Alessandro Dal Canto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Satalino; D’ Ambrosio, Marino, Imperiale; Andreoni, Della Latta, Cerretelli, Mercati, Coccia; Giannetti, D’Auria. Risponderà la Recanatese allenata da Giovanni Pagliari con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Bagheria, Quacquarelli, Longobardi, Ferrante, Marafini; Minicucci, Carpani, Raparo, Senigagliesi; Marilungo, Sbaffo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Carrarese Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











