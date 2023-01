Diretta/ Carrarese San Donato, streaming video tv: punti pesanti (Serie C)

DIRETTA CARRARESE SAN DONATO: TOSCANI FAVORITI!

Carrarese San Donato, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo Stadio dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri di Carrara, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Un derby tutto toscano molto importante in termini di classifica, con i padroni di casa intenzionati a restare in zona playoff e gli ospiti intenzionati ad abbandonare la zona calda.

DIRETTA/ Recanatese Carrarese (risultato finale 4-2): seconda vittoria consecutiva!

La Carrarese è settima in classifica con 33 punti in 21 giornate, frutto di dieci vittorie, tre pareggi e otto sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il pirotecnico ko per 4-2 contro la Recanatese. Passiamo adesso al San Donato, sedicesimo con 19 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. Dopo due vittorie di fila, gli ospiti nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-3 dalla Torres.

DIRETTA/ San Donato Torres (risultato finale 1-3): doppietta di Diakite!

CARRARESE SAN DONATO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese San Donato non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Carrarese San Donato sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Rimini San Donato (risultato finale 1-2): Russo riporta avanti i suoi!

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE SAN DONATO

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Carrarese e San Donato, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, schierati con il 3-5-2: Satalino, Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale, Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj, Cicconi, Energe, Capello. Passiamo adesso all’undici ospite, il modulo è il 4-3-1-2: Cardelli, Siniega, Brenna, Gorelli, Regoli, Rossi, Bovolon, Carcani, Russo, Noccioli, Marzierli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio, è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta Carrarese San Donato. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri dei bookmakers di Eurobet: la vittoria della Carrarese è a 1,85, il pareggio è quotato 3,25, mentre il successo del San Donato è a 4,30. L’Under 2,5 è a 1,52, mentre l’Over 2,5 è a 2,40. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,10 e 1,65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA