DIRETTA/ Casertana Juventus U23 video streaming tv: è il primo episodio al Pinto (Serie C, 18 maggio 2024)

Ci attende una sfida inedita, almeno in terra campana, con la diretta di Casertana Juventus U23. La differenza di categoria nelle stagioni precedenti e la distanza geografica che aveva logicamente fatto inserire in gironi diversi le due formazioni nell’attuale campionato di Serie C sono spiegazioni molto chiare per la mancanza di precedenti. La prima volta in assoluto è logicamente quella andata in scena quattro giorni fa allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sede delle partite casalinghe della Juventus Next Gen, decisa per 0-1 in favore degli ospiti della Casertana con il gol di Curcio nei minuti di recupero.

Una rete che adesso assegna un concreto vantaggio ai campani in vista del match di ritorno in casa loro, la prima volta della Juventus U23 allo stadio Alberto Pinto di Caserta. Curiosamente, potremmo osservare che si tratta di una situazione identica a quella dell’altra Under 23 di Serie C, la seconda squadra dell’Atalanta: anche questo è una sorta di testa a testa, chissà se almeno una delle due riuscirà a ribaltare la situazione… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CASERTANA JUVENTUS U23 DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi non potrà assistere dal vivo alla partita allo stadio Alberto Pinto, ma desidera comunque seguire la diretta di Casertana Juventus U23, l’appuntamento rimane su Sky, che ha l’esclusiva per la trasmissione degli incontri di Serie C, inclusi i play off. È importante ricordare che la partita sarà disponibile anche in streaming video su NowTV o tramite l’applicazione Sky Go.

CASERTANA JUVENTUS U23: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Tutto pronto per la diretta Casertana Juventus U23, alle ore 20.30, con i campani che hanno una grande chance per chiudere il discorso qualificazione. La partita d’andata si è risolta con una vittoria di misura dei campani, in casa dei giovani bianconeri la Casertana è passata grazie a una rete messa a segno da Curcio in pieno recupero e ora i rossoblu hanno la grande chance di poter passare il turno anche con un ko di misura, in virtù del miglior piazzamento nella regular season.

Dall’altra parte la Juventus U23 ha sprecato sicuramente una buona occasione, il progetto dei giovani bianconeri è cresciuto ulteriormente in questa stagione e lo si è visto anche grazie ai tanti ragazzi lanciati in prima squadra nel corso dell’ultimi biennio. La speranza era quella di vivere un acuto in questi play off, nulla è ancora definitivamente compromesso ma di certo la doccia fredda del gol subito in extremis all’andata ha complicato non poco le cose.

CASERTANA JUVENTUS U23 LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Casertana Juventus U23 propone queste probabili formazioni, considerando le scelte dei due allenatori. Vincenzo Cangelosi schiererà la Casertana con un 4-3-3 con Venturi estremo difensore dietro una difesa a quattro schierata dal 1′ con Calapai, Celiento, Bacchetti e Anastasio; a centrocampo terzetto titolare con Deli, Toscano e Carretta, tridente offensivo composto da Casoli, Tavernelli e Montalto. La Juventus U23 di Massimo Brambilla dovrebbe essere schierata con un 3-5-2, Daffara in porta e un terzetto con Savona, Stramaccioni, Muharemovic nella difesa a tre; Comenencia e Rouhi si muoveranno sulle fasce, a centrocampo spazio per Hasa, Damiani, Nonge; in attacco sarà titolare la coppia Sekulov-Guerra.

CASERTANA JUVENTUS U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi desiderasse concedersi una puntatuna sulla diretta Casertana Juventus U23, è interessante notare che l’agenzia di scommesse Snai considera favorita la squadra di casa anche dopo la vittoria dell’andata. La vittoria della Casertana è quotata a 2.00, mentre un eventuale pareggio ha una quota di 3.25. La vittoria della Juventus U23 in trasferta è invece quotata a 3.55.











