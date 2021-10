DIRETTA/ Catania Avellino video streaming tv: irpini mai vincenti in casa degli etnei

DIRETTA CATANIA AVELLINO: I TESTA A TESTA

La storia di Catania Avellino è fatta di parecchi precedenti, perché anche nel terzo millennio le due squadre sono state avversarie in parecchie circostanze: è successo anche in Serie B, in due diversi periodi a distanza di 10 anni; a noi qui interessa segnalare un trend incredibile, perché nella partita di oggi si entra con una serie di cinque vittorie consecutive da parte del Catania, che ha perso per l’ultima volta nel novembre 2014 e al Massimino è ancora imbattuto contro l’Avellino, questo anche prendendo in considerazione gli episodi meno recenti tra cui due partite della Serie A 1983-1984.

Etnei dunque dominanti sul proprio terreno di gioco: bisogna tornare a uno 0-0 dell’aprile 2001 (Serie C1) per trovare l’ultima volta in cui gli irpini sono almeno riusciti a centrare un pareggio in trasferta. L’ultima a Catania è il 3-1 dello scorso marzo: già secondo in classifica, l’Avellino era stato sorpreso da Andrea Russotto che aveva firmato una doppietta, nel recupero del primo tempo il rigore di Santo D’Angelo aveva dato una speranza agli ospiti che però, al 95’ minuto, avevano anche incassato il tris con Manuel Sarao, a segno dal dischetto. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CATANIA AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Catania Avellino di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

CATANIA AVELLINO: SPETTACOLO AL MASSIMINO!

Catania Avellino, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Angelo Massimino, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Big in ritardo nella classifica del girone C, al momento l’Avellino occupa la decima posizione in classifica mentre il Catania è appena una lunghezza sotto, 12 punti per gli irpini e 11 per gli etnei. L’Avellino è reduce da un pareggio esterno sul campo della Fidelis Andria, comunque un altro passo avanti dopo il ritorno alla vittoria nel turno precedente contro la Virtus Francavilla.

Dopo due vittorie consecutive contro Picerno e Juve Stabia il Catania ha invece pareggiato 1-1 sul campo della Virtus Francavilla. Rossoazzurri comunque in netta ripresa dopo un inizio di campionato che aveva già fatto soffiare venti di crisi per la formazione allenata da Francesco Baldini. Al 21 marzo scorso risale l’ultimo precedente in Sicilia tra le due squadre, Catania vincente col punteggio di 2-1 mentre l’Avellino non vince allo stadio Massimino, allora Cibali, addirittura dal primo precedente in assoluto tra le due squadre, 0-1 il 4 novembre 1948.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Catania Avellino, match che andrà in scena allo stadio Massimino di Catania. Per il Catania, Francesco Baldini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Greco, Rosaia, Maldonado, Greco; Ceccarelli, Moro, Russini. Risponderà l’Avellino allenato da Piero Braglia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Mignanelli; Carriero, De Francesco, Mastalli; Micovschi, Gagliano, Di Gaudio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Massimino di Catania, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



