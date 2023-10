DIRETTA/ Catania Avellino (risultato 0-1): Chiricò sbaglia dal dischetto! (Serie C, 29 ottobre 2023)

DIRETTA CATANIA AVELLINO (RISULTATO 0-1): CHIRICÒ SBAGLIA DAL DISCHETTO!

Al 25′ grande chance per il pari del Catania, con fallo da rigore commesso da Sannipoli su Bocic. Dal dischetto va Chiricò che si fa però intercettare la trasformazione da Ghidotti. L’Avellino si scuote e al 32′ colpisce un palo con un colpo di testa di Mulè, quindi viene ammonito Bocic per un fallo su Cancellotti. Prima dell’intervallo Bethers salva in angolo su una gran botta di Pezzella, dopo il pericolo scampato l’Avellino ha chiuso in crescendo la prima frazione di gioco, mantenendo il vantaggio di misura allo stadio Massimino. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA CATANIA AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Catania Avellino sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Catania Avellino sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

SBLOCCA MARCONI!

Parte a razzo l’Avellino, subito chance per Riccardi ma al 10′ gli irpini passano comunque con Marconi, a segno su punizione deviata. Al 18′ cambio forzato per l’Avellino, l’infortunato Benedetti è costretto a lasciare spazio a Palmiero. Al 21′ prima conclusione del Catania con Bocic ma Ghidotti non si lascia sorprendere. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Quaini, Curado, Mazzotta; Zammarini, Ladinetti, Rocca; Chiricò, Dubickas, Bocic. A disposizione: Albertoni, Bouah, Castellini, Silvestri, Lorenzini, Maffei, Chiarella, Sarao, De Luca. Allenatore: Luca Tabbiani. AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Benedetti, Mulè; Ricciardi, Lores Varela, Pezzella, Armellino, Sannipoli; Sgarbi, Marconi. A disposizione: Pane, Pizzella, Falbo, Palmiero, D’Angelo, Casarini, Dall’Oglio, Tozaj, Gori. Allenatore: Michele Pazienza. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Ci siamo, la diretta di Catania Avellino inizierà fra pochissimo: giusto il tempo per analizzare il rendimento avuto da siciliani e campani fino a questo momento nel campionato di Serie C 2023-2024. Il Catania deve recuperare una partita, nelle altre nove ha raccolto tre vittorie ed altrettanti pareggi e sconfitte, per un totale di 12 punti in classifica. La differenza reti etnea è comunque in campo positivo (+3), grazie a nove gol segnati a fronte degli appena sei al passivo.

L’Avellino tuttavia sta facendo decisamente meglio, infatti gli irpini hanno raccolto 19 punti in classifica tramite sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte in dieci giornate, mentre 14 gol all’attivo a fronte degli appena sei incassati portano la differenza reti dell’Avellino a un bel +8 in campionato. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, per quanto significativi: la parola infatti deve passare al campo, perché la diretta di Catania Avellino comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CATANIA AVELLINO, PARTITA IN EQUILIBRIO…

La diretta Catania Avellino, in programma domenica 29 ottobre alle ore 16:00, racconta della sfida tra due squadre divise da sette punti. I siciliani hanno pareggiato sul campo del Monterosi Tuscia dopo aver vinto 1-0 contro il Taranto tra le mura amiche. Prima era arrivato il ko a Castellammare con la Juve Stabia per 1-0.

Momento di forma strepitoso per l’Avellino invece che nelle ultime cinque partite ha solo e solamente vinto, subendo massimo una rete. Battute dunque Monopoli, Potenza, Casertana, Monterosi Tuscia e Audace Cerignola. Questo filotto da 15 punti ha portato l’Avellino al secondo posto a -2 dalla Juve Stabia capolista. Inseguono Benevento a pari punti e Latina a 18 nella top 4 del campionato.

DIRETTA CATANIA AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catania Avellino vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Berthers, terzetto arretrato con Curado, Lorenzini e Mazzotta. A centrocampo Raprda e Marsura larghi mentre Zammarini e Rizzo al centro. Trequartisti Chirico e Dubickas mentre Di Carmine unica punta.

Risposta irpina con il 3-5-2 con Ghidotti tra i pali, Benedetti con Rigione e Mule in difesa. A centrocampo Cancellotti, Armellino, Palmiero, Lors e Ricciardi, reduce dal gol vittoria contro l’Audace Cerignola. In attacco Sgarbi e Gori.

DIRETTA CATANIA AVELLINO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dalle scommesse di Catania Avellino danno per favorita la squadra di casa a 2.25. Sempre secondo sisal, il segno X è dato a 3.15, leggermente più alto al 3 del 2 fisso.

Ci si aspetta una gara da Under 2.5 dato che la quota è di 1.51 rispetto ai 2.25 dell’Over. Il Gol è offerto a 1.97, molto equilibrati se vediamo gli 1.80 del No Gol.











