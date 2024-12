DIRETTA TARANTO CATANIA: GLI OBIETTIVI SONO MOLTO DIVERSI

La diretta Taranto Catania ci farà compagnia dalle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 8 dicembre 2024, per la diciottesima giornata del girone C di Serie C. La posta in palio nella città pugliese sarà già altissima, anche se per obiettivi assai diversi. La diretta Taranto Catania ci ricorda infatti ancora una volta la disastrosa situazione dei pugliesi, di certo non splendidi già sul campo – dove domenica scorsa è arrivata la sconfitta nella sfida salvezza contro la Juventus Next Gen – ma alle prese anche con i guai societari che hanno portato a un pesantissimo -10 di penalizzazione, per cui il Taranto è ultimo con la miseria di 3 punti all’attivo.

Anche il Catania ha un punto di penalizzazione, che però incide molto meno su un cammino che vede i siciliani ai bordi della zona playoff: settimana scorsa è arrivato un pareggio contro la Cavese che non ha cambiato la situazione, il Catania avrebbe bisogno di un colpaccio per consolidarsi in zona playoff ed avvicinare gli spareggi promozione, anche se naturalmente il cammino è ancora molto lungo. Di certo però dall’altra parte l’urgenza di fare punti è ancora più forte: cosa ci dirà la diretta Taranto Catania?

TARANTO CATANIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per una partita così delicata sarà prezioso l’apporto del pubblico sugli spalti, ma chi non potrà recarsi allo Stadio Erasmo Iacovone sa che può affidarsi alla diretta Taranto Catania in tv sui canali della piattaforma satellitare di Sky Sport, oppure anche ai servizi offerti da Sky Go e Now Tv (sempre su abbonamento) per godere della diretta Taranto Catania in streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO CATANIA

Eccoci adesso a uno sguardo sulle probabili formazioni per la diretta Taranto Catania. Michele Cazzarò, giunto da poco sulla panchina del Taranto, dovrebbe scegliere per i pugliesi il modulo 3-4-1-2, con questi possibili undici titolari: Del Favero in porta; davanti a lui la difesa a tre composta da Marong, De Santis e Verde; linea a quattro invece a centrocampo, con Garau, Speranza, Matera e Mastromonaco da destra a sinistra; infine, in attacco il trequartista Giovinco alle spalle delle due punte Battimelli e Zigoni.

Il modulo 3-4-1-2 dovrebbe d’altronde essere il punto di riferimento tattico anche per il collega Domenico Toscano e il suo Catania: per gli ospiti indichiamo in porta Bethers; la retroguardia a tre formata da Castellini, Di Gennaro e Anastasio; a centrocampo Raimo esterno destro, i due mediani Jimenez e Verna, sulla corsia di sinistra invece Carpani; passando infine al reparto offensivo, dovremmo vedere Stoppa sulla trequarti, alle spalle dei due attaccanti Inglese e D’Andrea.

QUOTE E PRONOSTICO: ARIA DI COLPACCIO?

La panoramica sulle quote Snai ci consente di presentare anche il pronostico sulla diretta Taranto Catania. La classifica pesa più del fattore campo, per cui il segno 2 è quotato a 1,60, nettamente favorito sul pareggio (segno X a quota 3,50) e ancora di più rispetto a una vittoria casalinga del Taranto, con il segno 1 che sarebbe indicato a 5,00 volte la posta in palio.