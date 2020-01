Diretta Catania Avellino/ Streaming video tv: sfida dalla grande storia (Serie C)

Catania Avellino, che sarà diretta dal signor Daniele Paterna e si gioca match mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Massimino di Catania, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Il pareggio ottenuto in casa in rimonta contro il Potenza, con Curiale che ha risposto alla rete subita da Ferri Marini, ha permesso al Catania di ottenere il quarto risultato utile consecutivo in campionato, con 3 pareggi e una vittoria che non hanno però rappresentato una svolta per gli etnei che al momento si sono comunque assestati al settimo posto in classifica, in piena zona play off. L’Avellino resta a +7 dalla zona play out e a -1 dalla zona play off anche dopo l’ultima sconfitta in casa del Teramo, subita a causa di un gol al 90′ di Bombagi. Un ko che ha interrotto per gli irpini una serie di 4 partite senza sconfitte in campionato. All’andata vittoria pirotecnica del Catania allo stadio Partenio-Lombardi, 3-6 con doppietta di Di Piazza e reti di Lodi, Welbeck, Mazzarani e Bucolo. Le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta a Catania nel campionato di Serie B il 29 marzo 2015, 1-0 per il Catania il risultato grazie a un rigore messo a segno da Calaiò.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Avellino, match previsto mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Massimino di Catania, non sarà trasmessa sui canali in chiaro o pay sul digitale terrestre o disponibili sul satellite. L’esclusiva del match è prevista in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, broadcaster ufficiale per tutti i match dei tre gironi del campionato di Serie C. Ci si potrà collegare tramite pc sul sito elevensports.it oppure tramite l’applicazione Elevensports con una smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA AVELLINO

Le probabili formazioni chiamate ad affrontarsi in Catania Avellino, match previsto mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Massimino di Catania, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Il Catania guidato in panchina da Cristiano Lucarelli schiererà un 4-2-3-1 così disposto in campo: Furlan; Calapai, T. Silvestri, Esposito, Pinto; Biagianti, Rizzo; Barisic, Di Molfetta, Biondi; Curiale. L’Avellino allenato da Ezio Capuano sceglierà invece un 3-5-2 come modulo di partenza così schierato dal primo minuto: Tonti; Illanes, Morero, Laezza; Zullo, Micovschi, Di Paolantonio, Rossetti, Parisi; Alfageme, Albadoro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai per il match valevole per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C. La vittoria interna viene proposta a 2.00, mentre il pareggio viene offerto a una quota di 3.30 e la quota per l’eventuale successo in trasferta viene invece fissata a 3.55. Per quanto concerne invece il numero di gol che sarà complessivamente realizzato dalle due formazioni nel corso di tutta la partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.00, mentre la quota per l’under 2.5 viene offerta a 1.70.



