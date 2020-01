Video/ Teramo Avellino (1-0): highlights e gol. Decide tutto Bombagi al 90′ (Serie C)

Allo Stadio Gaetano Bonolis il Teramo supera in extremis l’Avellino per 1 a 0. Come si vede nel video di Teramo Avellino, nel corso del primo tempo le due squadre si affrontano a viso scoperto producendo anche qualche azione pericolosa ma senza mai riuscire a spezzare l’equilibrio iniziale. La partita entra davvero nel vivo soltanto durante il secondo tempo e passata ormai l’ora di gioco, ovvero a cominciare dalla traversa colta da Bombagi al 64′. I biancorossi insistono e falliscono una clamorosa occasione al 72′ quando Bombagi si vede parare un calcio di rigore, concesso per un fallo fischiato a Morero nei suoi confronti, dall’estremo difensore avversario Tonti. Nell’ultima parte della gara, precisamente nei minuti di recupero al 90’+1′, i biancorossi del tecnico Tedino trovano il varco giusto per colpire e passano infatti in vantaggio in modo definitivo per merito del solito ottimo Bombagi, bravo a farsi perdonare il rigore fallito capitalizzando il calcio d’angolo battuto dal suo compagno Costa Ferreira. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paride Tremolada, proveniente dalla sezione di Monza, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Cancellotti e Cristini da un lato, Laezza dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiduesimo turno di campionato permettono al Teramo di salire a quota 31 nella classifica del girone C di Serie C mentre l’Avellino non si muove, rimanendo fermo a 27 punti.

IL TABELLINO

Teramo-Avellino 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 90’+1′ Bombagi(T).

Assist: 90’+1′ Costa Ferreira(T).

TERAMO (4-2-3-1) – Tomei; Cancellotti, Cristini, Soprano, Tentardini; Costa Ferreira, Ilari; Arrigoni, Bombagi, Santoro; Magnaghi. A disp.: Lewandowski, Valentini, Iotti, Florio, Fiore, Piacentini, Cappa, Martignago, Minelli, Birligea. Allenatore: Bruno Tedino.

AVELLINO (3-4-3) – Tonti; Illanes, Morero, Bertolo; Celjak, Micovschi, Di Paolantonio, Laezza; Evangelista, Alfageme, Parisi. A disp.: Pizzella, Zullo, Njie, Acampora, Albadoro, Rossetti, Carbonelli, Russo. Allenatore: Ezio Capuano.

Arbitro: Paride Tremolada (Monza).

Ammoniti: 51′ Cancellotti(T); 77′ Cristini(T); 87′ Laezza(A).

