Diretta/ Catania Fidelis Andria (Serie C) streaming video e tv. Etnei già al bivio

DIRETTA CATANIA FIDELIS ANDRIA: RISULTATO INCERTO

Catania Fidelis Andria, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Massimino di Catania, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Etnei già al bivio dopo la pesantissima sconfitta di Monopoli all’esordio. Un ko inaspettato ma che ha confermato come alla squadra di Baldini serva ancora tempo per trovare l’assetto giusto e capire quale obiettivo perseguire in un campionato molto difficile: un ko così pesante però era difficilmente preventivatile, considerando anche la qualificazione conquistata in Coppa Italia la settimana precedente.

DIRETTA/ Fidelis Andria Juve Stabia (risultato finale 1-1): giusto pari

La Fidelis Andria ha iniziato invece col botto contro due potenziali grandi del girone C di Serie C: prima il colpaccio in Coppa Italia contro il Bari, in una sfida sempre molto sentita anche dai tifosi e che ha conseguentemente regalato grande entusiasmo. Quindi l’1-1 interno contro la Juve Stabia, altra formazione sempre difficile da affrontare e che ha dovuto rispondere al gol-lampo di Casoli, che dopo appena 2′ ha già realizzato la prima rete dell’Andria in campionato. A Catania c’è un’altra formazione blasonata da affrontare, ma che come detto sta attraversando un momento di difficoltà.

Diretta/ Monopoli Catania (risultato finale 3-0): Viteritti per il tris dei gabbiani

DIRETTA CATANIA FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Fidelis Andria è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni di Catania Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Massimino di Catania. Per il Catania, Francesco Baldini schiererà il squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sala; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Izco, Maldonado, Rosaia; Ceccarelli, Russini, Russotto. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Luigi Panarelli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dini; Lacassia, Fontana, Venturini; Benvenga, Casoli, Di Noia, Bolognese, Carullo; Bubas, Di Piazza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Massimino di Catania, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA