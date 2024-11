DIRETTA CATANIA CAVESE, ROSSAZZURRI IN CERCA DI CONFERME

La diretta Catania Cavese è in programma per sabato 30 novembre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Angelo Massimino di Catania come partita valida per la diciassettesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. I padroni di casa hanno reagito alla grande alla penalizzazione riuscendo infatti a scalare la classifica fino a portarsi in nona posizione e quindi in zona playoff grazie ai 24, venticinque complessivi, punti conquistati collocandosi sempre a parità di punti tra il Giugliano, davanti, ed il Sorrento, che segue insieme con il Taranto.

Video Audace Cerignola Cavese (3-1)/ Gol e highlights: doppietta di Jallow! (Serie C, 24 novembre 2024)

L’imperativo per i rossazzurri dovrebbe quindi essere quello di ritrovare il successo dopo il pareggio ottenuto lo scorso weekend. Gli ospiti stanno invece vivendo una situazione di stallo avendo racimolato venti punti così da occupare la dodicesima posizione solitaria a quattro lunghezze dai playoff ed a sei punti dalla zona retrocessione. Ricordiamo inoltre che l’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Claudio Giuseppe Allegretta, proveniente dalla sezione AIA di Molfetta, che sarà coadiuvato dagli assistenti Nicola Morea di Molfetta e Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia insieme con il quarto uomo Alessandro Angelo di Marsala.

Diretta/ Audace Cerignola Cavese (risultato finale 3-1): Salvemini, tris! (Serie C, 24 novembre 2024)

DIRETTA CATANIA CAVESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Catania Cavese sarà come di consueto garantita da Now e da Sky, piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C del campionato di Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Se si vorrà seguire la partita senza doversi recare allo stadio si potranno dunque utilizzare i servizi in streaming offerti da NOW TV e Sky Go su smart phone, tablet, pc e console.

DIRETTA CATANIA CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del fischio d’inizio della diretta Catania Cavese, tentiamo adesso di intuire quali sono le scelte effettuate dai due allenatori per gli schieramenti iniziali delle rispettive compagini attraverso le probabili formazioni. Per mister Toscano possibile riconferma del 3-5-1-1 con Bethers; Castellini, Di Gennaro, Quaini, Raimo, Luperini, Verna, Jiménez, Anastasio; Stoppa ed Inglese.

Diretta/ Avellino Catania (risultato finale 2-2): doppietta Redan! (Serie C, 23 novembre 2024)

Per il tecnico dei blufoncé Vincenzo Maiuri si opterà invece per il 3-5-2 come modulo di partenza affidandosi a Boffelli tra i pali, Loreto, Saio e Peretti in difesa, Rizzo, Vitale, Pezzella, Citarella e Maffei a centrocampo con la coppia d’attacco che sarà costituita da Vigliotti e Diarrassouba.

DIRETTA CATANIA CAVESE, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata approfondita a quelle che sono le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per la diretta Catania Cavese in modo tale da scoprire il pronostico dell’esito finale di questa gara valevole per il diciassettesimo turno.