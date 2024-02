DIRETTA/ Catania Juve Stabia video streaming tv: una storia blasonata (Serie C, 18 febbraio 2024)

DIRETTA CATANIA JUVE STABIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Catania Juve Stabia rappresenta uno dei big match di questa ventisettesima giornata di campionato. All’interno della propria storia queste due formazioni si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 16 occasioni. Le vittorie maggiori sono quelle dei siciliani con ben sei successi; segue la Juve Stabia con tre vittorie mentre il risultato più frequente è il pareggio, ben 7. Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella giocate il 22 dicembre 2016 con l’incredibile risultato di 4-0 in favore dei campani con la doppietta di Izzillo e le reti di Ripa e Lisi.

Un’altra sfida degna di nota è sicuramente quella del 10 ottobre con il risultato di 3-2 in favore degli etnei con la doppietta dell’attuale calciatore dello Spezia Luca Moro. Per il giovane attaccante quell’anno 21 reti in 28 partite prima dell’esclusione dal campionato dei siciliani. All’interno di quei 90 minuti un’altra doppietta, quella realizzata da Umberto Eusepi. La gara di andata di quest’anno è terminata con il successo della Juve Stabia grazie alla rete di Meli con il risultato di 1-0. (Marco Genduso)

DIRETTA CATANIA JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Essendo la Serie C un’esclusiva Sky, l’unico modo per seguire la diretta di Catania Juve Stabia sarà sui canali della tv satellitare in questione. In più servirà acquistare un pacchetto Calcio. Con le medesime modalità, anche sulla piattaforma di NowTv sarà possibile seguire questo match.

LA PRESENTAZIONE

Dopocena con spettacolo in questa diretta di Catania Juve Stabia, incontro valido per la 27esima giornata di Serie C che prenderà il via oggi 18 febbraio alle ore 20,45. Il Catania è attualmente al quattordicesimo posto, sta attraversando un periodo complicato con una serie di risultati negativi, inclusa l’ultima sconfitta contro il Latina.

Dall’altra parte abbiamo la prima forza del campionato che però arriva al match dopo un pareggio a reti inviolate contro i pugliesi del Brindisi, non dovrebbe essere difficile invertire la rotta, ma occhio alle possibili situazioni di svantaggio che i campani non sanno gestire benissimo.

DIRETTA CATANIA JUVE STABIA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Catania Juve Stabia alle probabili formazioni del match: i siciliani dovrebbero confermare Marsura sulla trequarti, affidandogli il compito di orchestrare l’attacco e fornire assist decisivi per Costantino, la punta centrale che non dovrebbe variare. L’inserimento di Marsura potrebbe conferire creatività e dinamismo al reparto offensivo, elementi fondamentali per sfondare la difesa avversaria della Juve Stabia.

I campani invece dovrebbero consolidare per l’ennesima volta il 4-3-1-2 con il tandem d attacco composto da Adorante e Piscopo che permette alla squadra di non dare punti di riferimento in avanti grazie alla duttilità dei due attaccanti.

CATANIA JUVE STABIA, LE QUOTE

È il momento delle quote in questa diretta di Catania Juve Stabia, la gara sembra in favore degli ospiti su Eurobet con una quota pari a 1,8. Il segno 2 invece è quotato a 2,8 e il pareggio invece distinto dalla X a 2,3











