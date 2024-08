DIRETTA CATANZARO JUVE STABIA (RISULTATO FINALE 0-0): TRIPLICE FISCHIO

La diretta di Catanzaro Juve Stabia si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, 0-0, al termine di un match combattuto ma privo di gol. Nel primo tempo, la Juve Stabia ha rischiato molto quando il portiere Ngagne ha sfiorato l’autogol nel tentativo di respingere un tiro insidioso di Pagano. Il Catanzaro ha cercato di prendere il controllo del gioco, ma senza riuscire a concretizzare le poche occasioni create.

La ripresa ha visto il Catanzaro tentare di sbloccare il match con Candellone, che ha trovato la rete con un bel tiro da dentro l’area. Tuttavia, l’arbitro ha annullato il gol per una posizione di fuorigioco, dopo un consulto con il guardalinee. Da quel momento, entrambe le squadre hanno giocato con maggiore attenzione difensiva, evitando di esporsi troppo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CATANZARO JUVE STABIA (RISULTATO LIVE 0-0): RETE ANNULLATA

È appena iniziata la ripresa della diretta di Catanzaro Juve Stabia, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Tuttavia, la partita ha già offerto un momento di suspense. Candellone, attaccante della Juve Stabia, sembrava aver sbloccato il match con un tiro preciso da dentro l’area di rigore.

La sua esultanza è stata però di breve durata: l’arbitro, in accordo con il guardalinee, ha annullato la rete per posizione di fuorigioco. L’episodio ha certamente scosso gli animi in campo, con entrambe le squadre ora più determinate a trovare il gol valido che possa cambiare le sorti dell’incontro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CATANZARO JUVE STABIA (RISULTATO LIVE 0-0): INTERVALLO

Il primo tempo della diretta di Catanzaro e Juve Stabia si è concluso sul risultato di 0-0, con un andamento che ha visto il ritmo della partita spegnersi progressivamente dopo un inizio vivace. Entrambe le squadre, dopo aver tentato qualche iniziativa offensiva nei primi minuti, hanno adottato un atteggiamento più cauto, concentrandosi maggiormente sulla fase difensiva e sul controllo del gioco a centrocampo.

La partita ha visto poche occasioni significative, con i due schieramenti che hanno preferito evitare rischi, cercando invece di colpire in contropiede quando possibile. In questo contesto, il ruolo di Petriccione è emerso come cruciale per il Catanzaro. Il centrocampista, oltre a svolgere un lavoro prezioso in fase di recupero palla a centrocampo, si è distinto per la sua capacità di impostare l’azione con lanci lunghi precisi, tentando di innescare le punte in velocità e creare pericoli per la difesa avversaria. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CATANZARO JUVE STABIA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

I primi minuti della diretta di Catanzaro-Juve Stabia hanno visto un inizio vivace con il risultato ancora fermo sullo 0-0. La squadra campana ha rischiato grosso quando il portiere Ngagne ha dovuto tuffarsi per parare un tiro insidioso di Pagano.

Nel tentativo di respingere, Ngagne ha rischiato di provocare un autogol, ma fortunatamente per la Juve Stabia, il pallone non è finito in rete. Il Catanzaro sembra voler mettere pressione fin dall’inizio, mentre la Juve Stabia è chiamata a rimanere concentrata per evitare ulteriori pericoli. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CATANZARO JUVE STABIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Molto intrigante si annuncia la diretta di Catanzaro Juve Stabia, che avrà inizio fra pochissimo per la seconda giornata del nuovo campionato di Serie B 2024-2025. Il Catanzaro era stato protagonista fino ai playoff nello scorso campionato e i calabresi hanno intenzione di confermarsi sullo stesso livello: per il momento possiamo dire che il debutto è stato buono, grazie al pareggio per 1-1 contro il Sassuolo nella partita che era probabilmente il big-match della prima giornata.

Per la Juve Stabia potrebbe essere fonte d’ispirazione proprio il cammino del Catanzaro nello scorso campionato, di certo le Vespe campane hanno cominciato bene, espugnando per 1-3 il campo del Bari per cogliere subito i primi tre punti in classifica e presentarsi in Calabria guardando un po’ a sorpresa il Catanzaro dall’alto in basso stasera. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Catanzaro Juve Stabia comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA CATANZARO JUVE STABIA, IN TV E STREAMING

Dopo un po’ di preoccupazione, è arrivata l’ufficialità: la diretta Catanzaro Juve Stabia, così come tutte le partite di Serie B, si vedrà su Dazn.

Dunque se volete assistere al match in diretta streaming dovrete scaricare l’applicazione Dazn su smartphone, tablet, pc o console di gioco.

CATANZARO JUVE STABIA: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Catanzaro Juve Stabia, partita valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B. Le due formazioni si sono incrociate in tante occasioni nella loro storia ma sempre in Serie C. Quella odierna, quindi, sarà la prima partita nel torneo cadetto. L’ultima volta che i calabresi e le Vespe gialloblù si sono affrontati, ad avere la meglio sono stati i padroni di casa con un perentorio 2-0 scandito dai gol di Tentardini e Iemmello su calcio di rigore il 22 ottobre 2022.

Sfide sempre molto equilibrate allo stadio “Nicola Ceravolo” dove il 19 dicembre 2020 le due formazioni diedero vita ad un 2-2 ricco di emozioni: dopo il calcio di rigore fallito da Romero in avvio, infatti, padroni di casa avanti con Corapi e raggiunti subito dalla rete di Orlando. Nel finale di gara Catanzaro in vantaggio con Riccardi prima del definitivo 2-2 siglato da Golfo a tempo scaduto. (Giulio Halasz)

CATANZARO JUVE STABIA, PRIMA SCONFITTA?

Eccoci alla seconda giornata di campionato. Allo stadio Nicola Ceravolo andrà in scena la diretta Catanzaro Juve Stabia, in programma alle ore 20:30 di domenica 25 agosto 2024. All’esordio, nessuna delle due squadre ha perso.

I giallorossi hanno pareggiato col Sassuolo, anche se a posteriori è stato un punto d’oro dato che al 95′ i neroverdi hanno avuto la chance di passare in vantaggio, ma Laurienté ha calciato alto il rigore all’ultimo secondo.

La Juve Stabia invece ha disegnato calcio al San Nicola di Bari annichilendo i galletti per 3-1: vantaggio di Bellich al 25′, raddoppio di Folino al terzo di recupero del primo temp e tris targato Artistico all’81esimo. Inutile se non a fini statistici il 3-1 di Ricci.

LE PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO JUVE STABIA

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni Catanzaro Juve Stabia. Per i giallorossi modulo 5-3-2: in porta Pigliacelli, difesa a cinque composta da Situm, Brighenti, Antonini, Bonini e Ceresoli. Pontisso e Pagano sono le due mezzali con Petriccione regista e il duo Biasci-Iemmello in attacco.

La Juve Stabia replica con un 3-4-2-1. Tra i pali Ngagne, retroguardia formata da Folino, Ruggero e Bellici. Agiranno da esterni Andreoni e Floriani con Leone e Buglio al centro. Mosti e Piscopo dietro a Candellone unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CATANZARO JUVE STABIA

Possiamo ora dare spazio alle quote per le scommesse della diretta Catanzaro Juve Stabia. La squadra favorita per la vittoria finale è quella di casa a 2.15 contro i 3.20 relativi al 2 fisso. Per quanto riguarda il pareggio, la X è a 3.20.

Quanti gol verranno segnati? L’Over 2.5 non viene visto con tanta fiducia dai bookmakers che lo quotano 2.05 rispetto all’1.75 dell’Under. Gol e No Gol sono rispettivamente dati a 2 e 1.81.