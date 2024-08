DIRETTA SORRENTO CATANIA (RISULTATO FINALE 0-0): PARI SENZA RETI

Allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, Sorrento e Catania non si fanno del male e concludono l’esordio stagionale con uno spento 0-0, al termine di questa gara valida per la prima giornata del campionato di Serie C, Girone C. Nel primo tempo le emozioni si contano sulle dita di una mano, nonostante un inizio brillante delle due squadre, che creano immediatamente pericoli con Musso e Castellini. Con il passare dei minuti, però, i ritmi sono calati e le due formazioni hanno scelto di studiarsi senza rischiare troppo.

Diretta/ Catania Crotone (risultato finale d.c.r. 6-5): sbaglia Spina! (Coppa Italia Serie C 18 agosto 2024)

Nel secondo tempo il copione non sembra cambiare, con il primo vero squillo che arriva soltanto al 73esimo: lo firmano i padroni di casa, con uno dei più attivi, Bolsius, che semina il panico e serve Musso, ma il suo colpo di testa è impreciso e non inquadra lo specchio della porta. All’80esimo è ancora Musso ad impegnare Bethers, che si esibisce in un vero e proprio prodigio, deviando il pallone e salvando a tutti gli effetti il risultato. Nel recupero ci prova timidamente il Catania, senza impensierire Del Sorbo. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA/ Carrarese Catania (risultato finale 2-1): la decide Cerri! (3 agosto 2024)

DIRETTA SORRENTO CATANIA (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, il Sorrento ospita il Catania in occasione di questo match valido per la prima giornata del girone C di Serie C. Poche emozioni e nessun gol in questo primo tempo, dove le due formazioni si sono studiate e hanno provato a trovare varchi tra maglie avversarie. Dopo un minuto ci ha provato Musso, trovato splendidamente da un cross di Tedesco, ad impensierire il portiere con una girata di testa.

Passano 3 minuti e i siciliani rispondono: Castellini prova a risolvere una mischia furibonda in area calciando potente, ma la sua conclusione gonfia soltanto l’esterno della rete. Al 21esimo è ancora l’Elefantino pericoloso, con Sturaro che recupera palla e offre a Di Tacchio, ma il tiro sfiora l’incrocio dei pali e si perde sul fondo. Nel finale squillo di Bolsius, che semina il panico in area ma non trova compagni pronti a ribadire in rete il suo traversone. (Agg. Samir Bertolotto)

Ucid: a Sorrento l'Assemblea nazionale tra il 28 e il 29 giugno/ "Partecipazione e democrazia nell'impresa"

DIRETTA SORRENTO CATANIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Sorrento Catania inizia tra pochi minuti, il che ci dà l’occasione per ricordare come queste due squadre, come del resto tutte le altre impegnate nel campionato di Serie C, abbiano già ufficialmente aperto la loro stagione disputando i primi turni della Coppa Italia di categoria. Il Sorrento però è stato immediatamente eliminato, cadendo per 2-0 sul campo del Picerno; diverso il discorso che riguarda il Catania, che come noto l’anno scorso ha vinto il titolo e in virtù di questo è entrato in scena soltanto al secondo turno.

Gli etnei hanno sofferto, ma hanno comunque vinto ai calci di rigore contro il Crotone, sfruttando il fattore campo: sono dunque già agli ottavi di finale, dove adesso incroceranno il loro cammino con il Trapani in una sfida che riporta alla memoria qualche match di categoria superiore. Qui però si tratta di fine novembre, e allora per il momento noi dobbiamo metterci comodi e scoprire quello che succederà tra pochi minuti sul terreno di gioco: è arrivato il momento di lasciar parlare le due squadre del girone C, perché la diretta Sorrento Catania sta finalmente per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA SORRENTO CATANIA, IN TV E STREAMING

Se volete vedere la diretta Sorento Catania dovrete essere in possesso dell’abbonamento a Sky pacchetto Calcio o a NOW, unici a detenere i diritti della Serie C.

Se per caso non potete assistere al match in tv, allora dovete scaricare l’applicazione Sky Go o di New per assistere alla diretta streaming.

I TESTA A TESTA

Stiamo raccontando la diretta Sorrento Catania e possiamo citare il fatto che i precedenti sono nove ma, a parte gli ultimi tre che sono andati in scena dal maggio 2023 allo scorso aprile, gli altri sono particolarmente datati perché si parla degli anni Settanta, i primi due in Serie B con una vittoria a testa, casalinga, per 1-0. Nel bilancio complessivo domina il Sorrento: abbiamo infatti cinque vittorie contro le due del Catania che ha festeggiato sempre a domicilio e sempre per 1-0, la formazione campana per di più entra nella sfida di stasera avendo vinto le ultime quattro gare.

Bellissimo il 3-2 del passato campionato: ai tre gol di Ciro Loreto, Marco Cucurullo e Mario Ravasio il Catania aveva risposto con Pietro Cianci, autore di una doppietta, sfiorando un’incredibile rimonta. Va ricordato che un anno fa le due squadre si sono incrociate nella poule scudetto di Serie D, avendo vinto il rispettivo girone di campionato: il Sorrento aveva vinto al Massimino grazie alle reti, maturate nel finale del secondo tempo, di Salvatore Scala e Giuseppe La Monica. Alla diretta Sorrento Catania che aprirà la Serie C per queste due formazioni manca sempre meno, sarà interessante scoprire come andranno le cose sul terreno di gioco. (agg. di Claudio Franceschini)

TUTTI ALLO STADIO ITALIA

Subito una gara molto interessata come prima giornata. La diretta Sorrento Catania andrà in scena allo Stadio Italia dell’omonima città campana sabato 24 agosto 2024 alle ore 18:00 come match d’apertura della terza serie del nostro calcio per quanto riguarda il gruppo C.

Il Sorrento è uscito subito di scena in Coppa Italia Serie C avendo perso 2-0 a Picerno con gol di Seck e Gilli. Il Catania invece ha giocato sia in Coppa Italia, uscendo 2-1 con la Carrarese, sia in quella di Serie C dove ha vinto ai rigori con il Crotone.

Nello scorso campionato, i rossoneri hanno terminato la propria stagione al 12esimo posto a 48 punti, tre in più del Catania che però partecipò ai playoff grazie alla vittoria in Coppa Italia Serie C, uscendo però ai quarti di finale contro l’Avellino.

LE PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO CATANIA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Sorrento Catania. I rossoneri si schiereranno con il modulo 4-3-3. In porta Harrasser, difeso qualche metro più avanti da Vitiello, Blondett, Fusco e Panico. Le due mezzali saranno Cuccurullo e Riccardi con De Francesco regista. Guadagni, Bolsius, e Scala sarà invece il tridente.

Il Catania replica con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Bethers, terzetto arretrato composto da Castellini, Di Gennaro e Ierardi. A centrocampo spazio a Bouah, Di Tacchio, Sturaro e Anastasio mentre Luperini e Carpani saranno i due trequartisti con Popovic punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SORRENTO CATANIA

Chiudiamo vedendo le quote per le scommesse della diretta Sorrento Catania. In questa prima giornata di campionato, i favoriti sono i siciliani a 2.15 contro l’1 fisso a 3.50. Il segno X del pareggio vale invece tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato a 2.50, più alto rispetto all’Under a 1.45. Si chiude con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.60.