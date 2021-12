DIRETTA/ Catania Monopoli video streaming tv: ci sono 13 incroci negli ultimi 6 anni

DIRETTA CATANIA MONOPOLI: I TESTA A TESTA

Nel parlare della diretta di Catania Monopoli dobbiamo dire che questa partita ha una forte tradizione: da quando sono tornati in Serie C gli etnei hanno infatti sempre incrociato i gabbiani, che del resto avevano sfidato anche in precedenza negli anni Novanta. A noi interessa però il bilancio a partire dal 2015, che è già parecchio ricco: vi troviamo infatti 6 vittorie del Catania a fronte di 5 affermazione del Monopoli, con due pareggi (entrambi senza reti). La curiosità? Il fatto che solo quattro volte, nelle 11 partite in cui una delle due squadre ha ottenuto la vittoria, chi ha perso sia riuscito a segnare.

Lo ha fatto il Monopoli nel 3-1 del gennaio 2021, ultimo match andato in scena qui al Massimino, lo ha fatto soltanto una volta il Catania in un 4-2 subito al Veneziani nel settembre 2019. Possiamo anche notare che l’ultima vittoria dei pugliesi in terra siciliana – anzi: l’unica nella storia, anche considerando i match del passato – è un 2-0 del febbraio 2020, poco prima della pandemia di Coronavirus e del conseguente lockdown: i gol decisivi li avevano segnati quel giorno Giuseppe Fella (il numero 14 in quel girone C di Serie C) e Daniele Donnarumma. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CATANIA MONOPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Monopoli è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

CATANIA MONOPOLI: RISULTATO INCERTO…

Catania Monopoli, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Gabbiani secondi dopo l’ultimo blitz in casa della Fidelis Andria: derby pugliese che il Monopoli è riuscito a far suo piazzando il doppio sorpasso su Turris e Palermo, coronando così uno straordinario girone d’andata come formazione più vicina al Bari capolista, lontano 7 lunghezze.

Il Catania ha pareggiato un altro derby, nel suo caso siciliano, contro il Messina fanalino di coda della classifica: 2-2 in casa dei peloritani, con gli etnei che restano a -2 dalla zona play off nonostante i 2 punti di penalizzazione subiti dalla Disciplinare. Il 31 gennaio scorso il Catania ha vinto 3-1 l’ultimo precedente casalingo contro il Monopoli, con i Gabbiani che invece non espugnano lo stadio Massimino dallo 0-2 del 2 febbraio 2020.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Catania Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Massimino di Catania. Per il Catania, Francesco Baldini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Ropolo; Greco, Rosaia, Maldonado, Greco; Ceccarelli, Moro, Russini. Risponderà il Monopoli allenato da Alberto Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, D’Agostino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Angelo Massimino di Catania, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



