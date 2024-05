Video/ Catania Avellino (1-0) gol e highlights: Cianci decide l’andata! (Serie C, 21 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANIA AVELLINO: LA SINTESI

Allo Stadio Angelo Massimino il Catania sconfigge l’Avellino per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli irpini si salvano immediatamente in avvio quando il VAR aiuta il direttore di gara a trasformare l’espulsione per cartellino rosso rimediata inizialmente da Cancellotti in una semplice ammonizione già al 4′ e, dopo uno spunto poco fortunato di Cianci per i padroni di casa al 5′, si spinge invece pericolosamente in zona offensiva intorno al 9′ quando Sgarbi coglie un palo.

Gli Elefanti non si lasciano impressionare e crescono di minuto in minuto sebbene calcino alto sopra la traversa con Tello al 29′ e Monaco si vede invece intercettare sulla linea da Patierno un colpo di testa destinato in rete alla mezz’ora di gioco. Gli uomini di mister Pazienza ci riprovano infine con Sgarbi nel recupero al 45’+3′. Nel secondo tempo il tecnico Zeoli è costretto ad effettuare un cambio prematuro sostituendo Cicerelli con Marsura a causa di un infortunio verso il 53′.

Nel finale i rossazzurri, di nuovo in evidenza con una conclusione larga di Di Carmine al 63′, riescono nel loro intento di sbloccare il punteggio segnando un bel gol con Cianci, assistito al limite dell’area di rigore da Welbeck Nana, al 71′. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Valerio Crezzini di Siena ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Cicerelli al 19′, Monaco al 90’+2′ e Quaini al 90’+3′ da un lato, Cancellotti al 4′ e Cionek al 90′ dall’altro.

La vittoria conquistata in Sicilia permette al Catania di alimentare le speranze di successo in questi playoff promozione di Serie C 2023/2024 mentre l’Avellino dovrà invece andare a segno senza subire altri gol in casa al ritorno se vorrà continuare a sognare il campionato cadetto.

