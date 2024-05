DIRETTA AVELLINO CATANIA/ Video streaming tv: ecco una bella storia! (playoff Serie C, 25 maggio 2024)

DIRETTA AVELLINO CATANIA: I TESTA A TESTA

È ricca di storia la diretta di Avellino Catania, due società davvero nobili che hanno onorato il nostro calcio in momenti diversi del loro percorso. Avevamo già ricordato che in stagione l’Avellino ha vinto entrambe le sfide del girone C, qui al Partenio addirittura per 5-2 all’inizio di marzo; tuttavia, il Catania si era preso il successo nelle cinque partite precedenti, in un arco temporale compreso tra il marzo 2015 e lo stesso mese sei anni più tardi, tutte gare che si sono giocate nel girone C di Serie C tranne la prima della serie, che era valida per la Serie B 2014-2015 e che il Catania aveva vinto in casa con il rigore di Emanuele Calaiò.

Tra questo pokerissimo etneo ci piace ricordare uno spettacolare 3-6 nella prima giornata del 2019-2020: era stato un avvio roboante per il Catania di Andrea Camplone, avanti di due gol alla mezz’ora con reti di Matteo Di Piazza e Francesco Lodi. L’Avellino aveva accorciato nel primo tempo con Diego Albadoro, ma poi il Catania in 25 minuti aveva segnato altre quattro volte: Di Piazza con la doppietta personale, poi Nana Welbeck, Andrea Mazzarani e Rosario Bucolo. Subito dopo gli irpini avevano avuto un moto di orgoglio timbrando il cartellino con due gol di Alessandro Di Paolantonio – il secondo su rigore – senza però evitare la sconfitta. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE AVELLINO CATANIA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv di Avellino Catania sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma solo per gli abbonati alla televisione satellitare: in più secondo il palinsesto dovrete avere a disposizione il pacchetto Calcio, perché il match dei playoff di Serie C sarà trasmesso dai canali di Sky Sport che partono dal 251. Come alternativa, in assenza di un televisore, la partita Avellino Catania potrà essere seguita anche in diretta streaming video: i clienti dell’emittente potranno infatti attivare l’applicazione Sky Go e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

AL PARTENIO PER SOGNARE!

Con la diretta di Avellino Catania ci apprestiamo a vivere una grande sfida, che si gioca alle ore 20:30 di sabato 25 maggio 2024: il ritorno dei quarti di finale playoff in Serie C 2023-2024 ci dirà quale squadra potrà continuare a coltivare il sogno della promozione. Il primo round è andato al Catania, che ha vinto 1-0 al Massimino: un vantaggio non indifferente per gli etnei, ma la squadra testa di serie nel tabellone playoff è l’Avellino che dunque andrebbe in semifinale, senza passare da supplementari o rigori, anche solo impattando la differenza reti.

Tradotto, gli irpini hanno bisogno di una vittoria con qualunque risultato, il Catania può invece pareggiare: i rossazzurri, qualificati alla post season per aver vinto la Coppa Italia, hanno una grande occasione ma sulla carta, ed essendo che si gioca al Partenio, il favorito sembra essere l’Avellino. Scopriremo sul campo quello che succederà, noi adesso attendiamo la diretta di Avellino Catania parlando delle scelte che i due allenatori potrebbero operare tra qualche ora, e dunque leggiamo insieme le probabili formazioni.

AVELLINO CATANIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Una delle scelte che Michele Pazienza potrebbe operare per Avellino Catania è quella di mandare in campo contemporaneamente Sgarbi, Gori e Patierno: scontata la presenza di quest’ultimo, Sgargbi invece potrebbe giocare in appoggio e dunque il modulo passerebbe al 3-4-1-2, togliendo uno dei tre centrali (Armellino, De Cristofaro e D’Ausilio). In alternativa Sgarbi può agire come esterno tattico, per Ricciardi o Tito che può essere favorito su Liotti a sinistra; in difesa invece avremo Cancellotti, il veterano Thiago Cionek e Frascatore a protezione del portiere Ghidotti.

Anche Michele Zeoli ha grande abbondanza davanti: all’andata ha risolto Cianci che ha giocato in coppia con Di Carmine, non sono nemmeno entrati Chiricò e Costantino che stasera potrebbero avere spazio. In mediana invece ci prova Ndoj, che si gioca il posto con Andrés Tello e Zammarini; dovrebbe essere confermato Welbeck ma si vedrà, sulle fasce laterali Rapisarda e Celli insidiano Bouah e Cicerelli. Per quanto riguarda la difesa, mancherà Monaco: dentro allora Kontek, insieme a Castellini e Quaini per posizionarsi davanti a Furlan.











