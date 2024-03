DIRETTA/ Padova Catania video streaming tv: i precedenti sono 20 (finale Coppa Italia Serie C, 19 marzo 2024)

DIRETTA PADOVA CATANIA: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Padova Catania, finale d’andata della Coppa Italia di Serie C, possiamo ricordare che questa partita vanta un totale di 20 precedenti a livello ufficiale, con un bilancio che sorride ai siciliani. Infatti il Catania ha ottenuto nove vittorie a fronte di sei successi per il Padova, mentre i pareggi sono evidentemente cinque. Di conseguenza, ecco che pure il bilancio dei gol segnati sorride al Catania, che è in vantaggio per 24 a 15.

Video/ Padova Albinoleffe (0-0) gol e highlights: Fusi viene fermato dalla traversa! (Serie C, 15 marzo 2024)

Oggi però giocherà in casa il Padova e allora possiamo notare che nei match disputati in Veneto la situazione cambia, con cinque vittorie per i padroni di casa a fronte di due pareggi e altrettanti successi esterni per il Catania su nove partite. Infine, possiamo notare che incredibilmente questa sarà soltanto la seconda partita tra Padova e Catania nel XXI secolo: la precedente fu giocata il 17 settembre 2008 per il quarto turno della Coppa Italia 2008-2009 e vide la perentoria vittoria casalinga per 4-0 dei siciliani con doppietta di Morimoto e gol di Dica e Sabato allo stadio Angelo Massimino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Padova AlbinoLeffe (risultato finale 0-0): Zamparo, largo! (Serie C, 15 marzo 2024)

PADOVA CATANIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA FINALE DI COPPA ITALIA?

Essendo la Serie C un’esclusiva di Sky anche la diretta di Padova Catania sarà visibile per gli abbonati alla tv satellitare, acquistando anche il pacchetto Calcio che sblocca i canali dal 251 in poi, dove la partita sarà trasmessa. In alternativa, con le medesime modalità, la gara sarà visibile anche su NowTv.

PADOVA CATANIA: PER IL TITOLO!

La finale di Coppa Italia Serie C mette in mostra la diretta di Padova Catania, gara che avrà il fischio di inizio proprio oggi 19 marzo 2024 alle ore 20,00 in questa gara di andata. Da un lato, la squadra rossoblu emerge come un vero e proprio outsider, con un cammino impeccabile fino a questo momento nella competizione. I siciliani si presentano con una marcia inarrestabile, pronti a dimostrare di meritare il titolo contro una squadra di prim’ordine come il Padova.

DIRETTA/ Catania Audace Cerignola (risultato finale 2-1): Zammarini la chiude! (15 marzo 2024)

Dall’altro lato, il Padova, dominatore del campionato, si trova nella posizione di favorito. Tuttavia, la squadra veneta è consapevole che non può sottovalutare il Catania e dovrà affrontare la partita con la massima concentrazione e determinazione massima per appendere in bacheca questo prestigioso trofeo.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA CATANIA

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Padova Catania alle probabili formazioni del match con la speranza di individuare i possibili protagonisti del match, cominciando dalla squadra rossoblu dove è impensabile non schierare Marsura, il talentuoso attaccante italiano che ha dimostrato la sua abilità segnando anche nell’ultima partita di campionato con un gol di notevole qualità.

Dall’altra parte del campo,, un giocatore da tenere d’occhio è Bortolossi. Pur non avendo segnato nelle ultime partite, Bortolossi ha dimostrato in passato di essere un attaccante decisivo, capace di colpire quando la posta in gioco è alta.

LE QUOTE PADOVA CATANIA

In ultima battuta passiamo le quote della diretta di Padova Catania, grazie al sito della Sisal: il bookmaker mette il segno 1 a 2 fisso, mentre per il pareggio la quota è di 2,4. La vittoria ospite invece è stata fissata a 2,6











© RIPRODUZIONE RISERVATA