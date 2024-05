DIRETTA/ Atalanta U23 Catania video streaming tv: un match senza precedenti! (Serie C, 14 maggio 2024)

DIRETTA ATALANTA U23 CATANIA: I TESTA A TESTA

Eccoci arrivati, quasi, alla diretta di Atalanta U23 Catania: si tratta di una partita che va in scena per la prima volta nella storia, del resto la giovane Dea si affaccia per la prima volta al campionato di Serie C e alla prima stagione ha già fatto tantissimo, conquistando il quinto posto nel girone A e adesso la fase nazionale del playoff. Primo incrocio anche per i due allenatori: Francesco Modesto però ha già sfidato il Catania, in due occasioni, e ci ha sempre perso, era la stagione 2018-2019 e lui era l’allenatore del Rende, che nel girone C di Serie C era caduto 2-1 in casa e 1-0 al Massimino, dunque un quadro non esattamente esaltante per l’allenatore dell’Atalanta U23.

Il Catania invece si è affidato a Michele Zeoli, in una stagione particolarmente travagliata: dopo 12 giornate è stato esonerato Luca Tabbiani, Zeoli ha allenato per una giornata venendo promosso dalla Primavera dove è tornato nei 17 turni della conduzione di Cristiano Lucarelli, infine è stato richiamato lui che ha vinto la Coppa Italia Serie C e portato dunque il Catania alla fase nazionale dei playoff, naturalmente dopo averlo salvato. Adesso quindi la sua prima sfida all’Atalanta U23 e nella post season di Serie C, sarà molto interessante scoprire come andranno le cose sul terreno di gioco di Caravaggio tra qualche ora… (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA U23 CATANIA: LA GIOVANE DEA SOGNA!

Non cambiate pagina perché è il momento d vivere insieme la prima partita dei Playoff di Serie C in questa diretta di Atalanta U23 Catania, che segna l’inizio degli ottavi di finale per la promozione in Serie B e potremmo viverla oggi 14 maggio alle ore 20,30. Questo confronto vede i rossoblu siciliani come mina vagante: nel girone C il Catania ha rischiato addirittura di dover giocare il playout ma, essendosi salvato, ha fatto valere la vittoria della Coppa Italia Serie C guadagnando la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff, un fattore che ora potrebbe risultare determinante.

Il Catania arriva a questo match con una marcia in più, avendo vinto tre delle ultime cinque partite di campionato, un record che li posiziona in una posizione di forza. La Baby Dea ha ottenuto solo due vittorie nello stesso periodo, con la differenza che gli uomini di Nerazzurri hanno perso solo una partita, mentre i siciliani ne hanno subite ben tre; poi i playoff andando a eliminare Trento e la sorpresa Legnago Salus, un ottimo cammino fin qui ma ora arriva la diretta di Atalanta U23 Catania, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori in campo.

DIRETTA ATALANTA U23 CATANIA: PROBABILI FORMAZIONI

In Atalanta U23 Catania è da valutare se Francesco Modesto penserà già al ritorno oppure sceglierà già oggi la squadra migliore. In porta va comunque Vismara; in difesa possibilità per Masi insieme a Berto e Giovanni Bonfanti, con Ghisladi o Palestra a destra e Regonesi che sull’altro versante contende la maglia a Ceresoli. In mezzo opteremmo per la coppia Gyabuaa-Panada ma attenzione a Mendicino e Muhameti; De Nipoti e Kaleh Jimenez per il posto sulla trequarti, davanti invece scalpita Vanja Vlahovic, promosso dalla Primavera, ma i due titolari potrebbero comunque essere Capone e Moustapha Cissé.

È di fatto un 3-5-2 quello di Michele Zeoli: nel suo Catania però alcune scelte sono da fissare. A protezione di Furlan dovrebbero giocare Celli, Castellini e Kontek, poi a centrocampo due esterni in Bouah e Cicerelli ma occhio a Rapisarda sulla destra, in mezzo l’esperienza di Ndoj, Sturaro e Andrés Tello potrebbe avere la meglio su Quaini, Welbeck e Zammarini e comunque qualche modifica rispetto alla vittoria sul Benevento potrebbe esserci. Davanti i favoriti sono Di Carmine e Costantino, ma c’è anche Chiricò: con lui si potrebbe cambiare modulo, passando al tridente o al 3-4-1-2.

ATALANTA U23 CATANIA, LE QUOTE

Spostiamoci come di consueto sulle quote relative alla diretta di Atalanta U23 Catania, grazie al bookmaker della Snai: sul sito notiamo come la squadra nerazzurra sia quotata a 2,1 vincente mentre il pareggio, che per gli addetti ai lavori si dice X, farebbe vincere 2,6 sull’importo totale. La vittoria rossoblu invece è a 2,8











