Diretta/ Padova Triestina (risultato 0-0) streaming video tv: partita al via, si gioca! (28 aprile 2024)

La diretta di Padova Triestina è il big match di giornata. L’ultimo turno di serie C ci offre questo grande spettacolo con due formazioni che si ritrovano rispettivamente al secondo e al quarto posto. Tuttavia, la classifica, non necessita di questo scontro in quanto qualsiasi risultato non l’andrebbe a muovere. Sia Padova che Triestina si ritrovano già sicure delle proprie posizioni. I punti raccolti dalla squadra che oggi scende in campo in casa sono 74 mentre il miglior marcatore è Liguori con 11 reti.

L’attaccante, però, non sarà presente per la sfida per squalifica. La doppia ammonizione subita contro il Fiorenzuola, lo farà ritornare direttamente per le sfide ai play off. Chi invece sarà presente è l’attaccante argentino Facundo Lescano. L’attuale capocannoniere del girone è a secco dal mese di Marzo e vorrà di certo tornare a segnare in vista dei play off. (Marco Genduso)

DIRETTA PADOVA TRIESTINA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire l’ultima giornata di Serie C con la diretta Padova Triestina che sarà trasmessa sui canali di Sky e in streaming su NOW TV e Sky GO. Sarà possibile seguire con noi la diretta testuale con aggiornamenti costanti del risultato e sullo svolgimento della partita.

PADOVA TRIESTINA: I TESTA A TESTA

La diretta di Padova Triestina è un classico di questo campionato, ma anche più in generale del calcio italiano visto che si parla di più ottanta partite giocate prima di quella di oggi. L’apice di questa rivalità avviene a cavallo del nuovo millennio, dopo quasi dieci anni di pausa per via delle categorie diverse. La storia è molto antica, ma a noi interessa andare a fondo e quindi non possiamo non citare i playout del 2010 in cui il Padova riuscì a vincere con ben 3 reti senza subirne nessuna, un risultato che andò a cambiare per sempre il clima tra i tifosi.

Numeri alla mano, delle ultime venti gare il Padova ha vinto la bellezza di dieci incontri, mentre sono sei i pareggi e calcolando le vittorie della Triestina si arriva a quattro. Una sfida dunque che negli ultimi anni sorride ai padroni di casa di oggi, sarà cosi anche oggi? Lo scopriremo nei prossimi novanta minuti ma prima di tutto vediamo insieme anche le statistiche della diretta di Padova Triestina, la partita sta per entrare nel vivo! (agg. Gianmarco Mannara)

PADOVA TRIESTINA: APPUNTAMENTO AI PLAYOFF!

Si gioca domenica 28 aprile 2024 alle 16.30 l’ultima partita del Girone A con la diretta Padova Triestina di Serie C. I veneti arrivano dal pareggio in rimonta in casa del Fiorenzuola e vorranno chiudere la loro ottima stagione con un’altra vittoria. La classifica racconta di una squadra seconda dietro solo ad un Mantova imprendibile e con 74 punti ottenuti nelle precedenti 37 partite.

Stagione ottima anche per la Triestina che occupa il quarto posto in classifica a quota 64 punti ma è la miglior squadra del campionato con il Mantova per le partite in trasferta. L’ultima giornata ha visto i friulani pareggiare all’ultimo minuto contro il Novara con un risultato finale di 2 a 2 e la partita con il Padova potrebbe essere la grande occasione per “allenarsi” in vista dei playoff.

PADOVA TRIESTINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire le probabili formazioni della diretta Padova Triestina dove gli uomini di Massimo Oddo chiuderanno la stagione regolare davanti al pubblico di casa. Liguori non ci sarà perché espulso nell’ultima giornata e questo crea un importante dibattito su chi andrà a sostituire l’uomo chiave di questa squadra. Una delle ipotesi potrebbe essere quella di avanzare sulla trequarti Radrezza inserendo uno tra Bianchi e Crisetig a centrocampo. Cercano spazio anche Kirwan e Tordini pronti a contribuire alla fase offensiva dei veneti.

La partita contro il Novara avrà dato da pensare a Bordin che potrebbe decidere di premiare Vertainen – autore del gol del pareggio all’ultimo minuto – di fianco ad uno straordinario Lescano. Cerca minuti anche Pavlev che andrebbe ad occupare una delle due fasce di centrocampo.

PADOVA TRIESTINA, LE QUOTE

Analizziamo le quote della diretta Padova Triestina attraverso il sito di Pokerstars: l’1 dei padroni di casa è dato a 2,05 mentre il segno opposto in favore degli ospiti è quotato a 3,40. Alta la quota anche per il pareggio dove il segno X moltiplica 3,20.











