Diretta Catania Paganese/ Streaming video tv: etnei già in crisi (Serie C)

DIRETTA CATANIA PAGANESE: FACILE PER I SICILIANI?

Catania Paganese viene diretta dal signor Perenzoni di Rovereto, e si gioca alle ore 15.00 per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. Per gli etnei momento subito particolarmente difficile a inizio stagione: alla bruciante eliminazione in Coppa Italia per mano dei dilettanti abruzzesi del Notaresco si è aggiunta la penalizzazione di quattro punti a causa di irregolarità amministrative, penalizzazione comminata proprio nel giorno del settantaquattresimo anniversario dalla nascita del sodalizio siciliano. Servirà una scossa contro una Paganese che si presenta invece all’esordio assoluto stagionale dopo aver condotto nella passata stagione un campionato di metà classifica, lontano dalle sofferenze di due anni fa che avevano portato alla retrocessione e al conseguente ripescaggio. La formazione campana è ancora un cantiere aperto ma proverà ad approfittare delle difficoltà degli avversari, che potrebbero aver risentito anche dal punto di vista del morale della penalizzazione.

DIRETTA CATANIA PAGANESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Paganese non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA PAGANESE

Le probabili formazioni di Catania Paganese, sfida in programma allo stadio Massimino e valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. Il Catania sarà schierato dal tecnico Giuseppe Raffaele con un 3-5-2: Santurro; Albertini, Claiton, Noce; Calapai, Biondi, Welbeck, Dall’Oglio, Zanchi; Gatto, Sarao. Ci saranno tante novità per la nuova Paganese, che riparte dal tecnico Alessandro Erra e che dovrebbe sicuramente schierare Gaeta, unico per i campani ad andare in gol nell’amichevole contro la Salernitana che ha visto la Paganese incassare cinque gol contro la formazione del capoluogo di provincia, impegnata in Serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Catania Paganese, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,55 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,75 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,90 volte la vostra giocata.



