Diretta/ Catania Turris streaming video tv: etnei in crisi (Serie C)

DIRETTA CATANIA TURRIS: PADRONI DI CASA FAVORITI

Catania Turris, in diretta giovedì 30 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Etnei che si presentano all’appuntamento del posticipo di questo turno infrasettimanale in piena crisi, con un solo punto conquistato nell’ultima trasferta di Catanzaro nelle più recenti quattro partite di campionato disputate. Un rendimento che rende ora la priorità per i rossoazzurri allontanarsi dalla zona calda della classifica del girone C.

La Turris invece domenica scorsa ha saputo scuotersi da due sconfitte consecutive calando addirittura il poker in trasferta e battendo 1-4 a domicilio la Vibonese. Un’iniezione di autostima per i Corallini che hanno ora agganciato la zona play off al decimo posto. Il 22 novembre 2020 ultimo precedente a Catania tra le due squadre, nella scorsa stagione: il confronto tra gli etnei e la Turris si risolse con un pari a reti bianche al “Massimino”.

DIRETTA CATANIA TURRIS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Turris è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA TURRIS

Le probabili formazioni della diretta Catania Turris, match che andrà in scena allo stadio Angelo Massimino di Catania. Per il Catania, Francesco Baldini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sala; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Maldonado, Provenzano; Biondi, Russotto, Russini; Moro. Risponderà la Turris allenata da Bruno Caneo con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Abagnale; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Massimino di Catania, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.



