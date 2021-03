Diretta/ Catanzaro Bari (Serie C) streaming video tv: all’assalto del terzo posto

DIRETTA CATANZARO BARI: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Catanzaro Bari, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Scontro diretto tra la terza e la quarta in classifica del girone C con i calabresi che punteranno su questa sfida per capire se sia possibile o meno dare l’assalto alla terza piazza. Battendo la Virtus Francavilla nel turno infrasettimanale il Catanzaro si è infatti portato a -5 dal Bari terzo.

I pugliesi hanno ormai perso contatto anche dal secondo posto, 7 lunghezze lontani dall’Avellino, e dovranno difendere il podio in un momento in cui sembrano fare grande fatica a ottenere la vittoria. Dopo 2 sconfitte consecutive i biancorossi nel turno infrasettimanale non sono andati oltre il pari in casa contro la Casertana, l’ultimo successo resta quello a Castellammare di Stabia dello scorso 3 marzo e queste ultime giornate sembrano importanti per capire quale potrà essere il ruolo del Bari anche in chiave play off, con l’arrivo di Massimo Carrera che non sembra per ora aver portato una svolta.

DIRETTA CATANZARO BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Bari sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 256 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO BARI

Le probabili formazioni della sfida tra Catanzaro e Bari presso lo stadio Nicola Ceravolo. I padroni di casa allenati da Antonio Calabro scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Branduani, Riccardi, Fazio, Martinelli, Casoli, Verna, Risolo, Contessa; Carlini, Evacuo, Di Massimo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Carrera con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Frattali; Celiento, Minelli, Di Cesare, Sarzi Puttimìni, Lollo, De Risio; Marras, Antenucci, D’Ursi, Cianci.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Casertana Cavese ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2.85 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3.00 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 2.50 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



