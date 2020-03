Diretta Catanzaro Bari/ Streaming video Rai: quote, ospiti favoriti (Serie C)

Catanzaro Bari, in diretta dallo stadio Ceravolo della città calabrese, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 9 marzo 2020, come posticipo della trentesima giornata del girone C di Serie C. Sfida affascinante tra due squadre di ampia tradizione, che però arrivano a Catanzaro Bari in condizioni assai diverse. Tutto bene per gli ospiti pugliesi, che nella scorsa giornata hanno vinto contro l’Avellino e hanno 59 punti in classifica, dunque il Bari può pensare di inseguire la capolista Reggina tenendo vivo il sogno della promozione diretta nel campionato cadetto. Bisognerà però correre molto forte per coronare questa rimonta, magari approfittando di un Catanzaro in crisi, che è andato in ritiro dopo la sconfitta di Potenza nella scorsa giornata. Per i calabresi 42 punti in classifica: la zona playoff per ora è garantita, ma la situazione dopo tre sconfitte consecutive desta una certa preoccupazione nell’ambiente del Catanzaro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Bari sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), essendo questa partita il posticipo serale del lunedì di Serie C, tradizionalmente trasmesso dalla Rai. Di conseguenza raddoppia anche la possibilità della diretta streaming video, perché Rai Play si affianca al servizio garantito invece da Elevensports ai suoi abbonati per tutte le partite del campionato di Serie C. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO BARI

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni di Catanzaro Bari. Per quanto riguarda i padroni di casa è squalificato Casoli, di conseguenza sarà necessario almeno un cambio nel Catanzaro. Nella scorsa partita mister Auteri è partito con il 3-4-3 e poi ha provato il 4-2-3-1, ma nemmeno questo cambio tattico aveva sortito effetti sul campo del Potenza, che aveva rifilato ai calabresi una meritata sconfitta. Possibili dunque novità sia di modulo sia per quanto riguarda gli interpreti, alla ricerca di una scintilla che possa dare la scossa. Meno problemi in tal senso per il Bari, che dovrebbe in linea di massima affidarsi al 4-3-1-2 vincente contro l’Avellino, imperniato su un attacco con Antenucci e Simeri di punta, assistiti dal trequartista Laribi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Catanzaro Bari, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Partono sulla carta favoriti gli ospiti pugliesi, infatti il segno 2 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,30 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria del Catanzaro.



