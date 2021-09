DIRETTA/ Catanzaro Catania video streaming tv: una partita dalla grande tradizione!

DIRETTA CATANZARO CATANIA: I TESTA A TESTA

Si respira grande tradizione andando a curiosare nei precedenti della diretta di Catanzaro Catania, il grande posticipo che chiuderà la giornata del girone C di Serie C. Anche negli anni più recenti Catanzaro Catania è stato un appuntamento tradizionale e immancabile, infatti gli ultimi dieci precedenti ufficiali sono stati giocati tutti tra il 12 novembre 2017 ed oggi, con appena un pareggio ma tutto sommato un buon equilibrio, perché il Catanzaro vanta cinque vittorie a fronte di quattro affermazioni per il Catania.

Dobbiamo anche osservare che in questa stagione si sono già affrontate Catanzaro e Catania: storia di pochissimi giorni fa, relativa al secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Era mercoledì 15 settembre 2021 e il Catanzaro vinse per 1-0, eliminando il Catania dalla manifestazione. Il trend più recente è in effetti sfavorevole ai calabresi, che nello scorso campionato avevano ottenuto un pareggio per 1-1 a Catania all’andata mercoledì 23 dicembre 2020 e un successo casalingo per 2-0 al ritorno, giocato domenica 18 aprile scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CATANZARO CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Catania è trasmessa su Rai Sport + HD, trattandosi del posticipo, e quindi sarà anche fruibile su sito o app ufficiali di Rai Play con la visione in mobilità; sappiamo inoltre che tutti match di Serie C sono forniti dal portale Eleven Sports. Per assistere alle immagini dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone per la diretta streaming video. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

CATANZARO CATANIA: GRANDE SFIDA!

Catanzaro Catania, in diretta lunedì 27 settembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro sarà un sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Posticipo del lunedì di lusso tra i calabresi e gli etnei, col Catanzaro che pareggiando 0-0 sul campo del Palermo nell’ultimo turno disputato ha ottenuto il suo terzo pareggio consecutivo, che l’ha mantenuto agganciato al gruppo delle squadre a quota 6 punti dal quinto posto in giù nel girone C e restando comunque imbattuto in questo avvio della nuova Serie C.

E’ indietro invece il Catania che perdendo 1-2 in casa contro il Bari nell’ultimo impegno ha già incassato la terza sconfitta in questo campionato in quattro partite disputate, nonché il secondo ko consecutivo. Solo la vittoria interna contro la Fidelis Andria ha tenuto per il momento a galla gli etnei, che non sono agevolati però da un avvio di calendario piuttosto duro. Il 18 aprile scorso il Catanzaro ha vinto 2-0 con i gol di Di Massimo e Baldassin l’ultimo precedente interno contro il Catania, gli etnei non espugnano lo stadio Ceravolo dall’1-2 datato 10 marzo 2019.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO CATANIA

Le probabili formazioni di Catanzaro Catania, match che andrà in scena allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Antonio Calabro schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando, Verna, Risolo, Vandeputte, Porcino; Carlini, Vazquez. Risponderà il Monopoli allenata da Francesco Baldini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Maldonado, Rosaia, Provenzano; Ceccarelli, Sipos, Russotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nicola Ceravolo di Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Catania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.15.



