Diretta/ Catanzaro Crotone streaming video tv: il giorno del big match! (Serie C)

DIRETTA CATANZARO CROTONE: GRANDE SFIDA!

Catanzaro Crotone, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie C. Il giorno del big match, attesissimo in Calabria, è finalmente arrivato: il Catanzaro capolista del girone C ospita il Crotone che insegue a un solo punto di distanza, con i pitagorici che si sono avvicinati grazie all’ultima vittoria sul Picerno e al contemporaneo pareggio del Catanzaro ad Avellino.

DIRETTA/ Crotone Picerno (risultato finale 1-0): basta il gol di Gomez, +3 calabresi!

Risultato che ha lasciato molti rimpianti ai giallorossi che hanno dilapidato 2 gol di vantaggio sul campo degli irpini, tornando a vincere poi in mezzo alla settimana con il 3-1 rifilato al Potenza in Coppa Italia. E’ servito un gol di Cantisani ai supplementari al Crotone per avere la meglio del Monopoli nel turno di Coppa. Il 17 ottobre 2005 Catanzaro-Crotone si è giocata per l’ultima volta al “Ceravolo” in campionato: vinsero 1-0 i giallorossi, quando entrambe le squadre militavano all’epoca nel campionato di Serie B.

DIRETTA/ Avellino Catanzaro (risultato finale 2-2): pari di Kanoute dalla panchina!

CATANZARO CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Crotone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Turris Crotone (risultato finale 2-4): la chiude Chiricò!

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Crotone, match che andrà in scena allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Vincenzo Vivarini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sala; Mulè, Brighenti Gatti; Katseris, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Risponderà il Crotone allenato da Franco Lerda con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Branduani, Calapai, Golemic, Cuomo, Giron, Giannotti, Petriccione, Tribuzzi, Chiricò, Gomez, Kargbo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catanzaro Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.

© RIPRODUZIONE RISERVATA