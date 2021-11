Diretta/ Catanzaro Juve Stabia streaming video tv: calabresi in crisi (Serie C)

DIRETTA CATANZARO JUVE STABIA: SFIDA DAL RISULTATO INCERTO

Catanzaro Juve Stabia, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Nicolò Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Calabresi in difficoltà dopo un momento decisamente brillante: i giallorossi hanno perso il secondo posto e dopo due vittorie consecutive contro Palermo e Messina sono tornati a cadere sul campo della Turris, scivolando al quinto posto in classifica appaiati all’Avellino.

La Juve Stabia resta al confine della zona play off, l’ultimo pareggio casalingo contro il Monterosi Tuscia è stato un altro passo avanti ma le Vespe faticano ancora a trovare la giusta continuità per proiettarsi verso l’alta classifica. Il 19 dicembre 2020 il Catanzaro ha pareggiato 2-2 nell’ultimo precedente casalingo contro la Juve Stabia, che il 16 ottobre 2018 ha vinto 0-3 nell’ultimo successo in casa dei calabresi.

DIRETTA CATANZARO JUVE STABIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Juve Stabia è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Nicola Calabro schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Branduani; Fazio, Martinelli, Scognamiglio, Rolando, Cinelli, Wellbeck, Carlini, Vandeputte; Cianci, Bombagi. Risponderà la Juve Stabia allenata da Stefano Sottili con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sarri; Cinaglia, Tonucci, Caldore; Donati, Davì, Berardocco, Altobelli, Rizzo; Panico, Eusepi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nicola Ceravolo di Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.



