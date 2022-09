DIRETTA/ Catanzaro Messina video streaming tv: la ricca tradizione della partita

DIRETTA CATANZARO MESSINA: IL TESTA A TESTA

La diretta di Catanzaro Messina ci parla di una sfida che ha ampia tradizione: due squadre che in Serie C sono state presenti a lungo anche in epoca recente, anche se poi per trovare gli ultimi 10 precedenti dobbiamo tornare fino al maggio 2000. Sia come sia, le due squadre si sono poi affrontate nell’agosto 2013 per la fase a gironi di Coppa Italia Lega Pro, rinverdendo la loro rivalità; da quel momento abbiamo vissuto 9 partite con tre vittorie a testa e altrettanti pareggi, dunque un bilancio che non potrebbe essere più equilibrato di così.

Nella scorsa stagione il Catanzaro ha vinto entrambe le partite: qui al Ceravolo, nel mese di novembre, si è imposto per 2-0 grazie ai gol messi a segno da Massimiliano Carlini e Jari Vandeputte (uno per tempo), poi ha espugnato il San Filippo con un pirotecnico 3-2. Per trovare invece l’ultima vittoria dell’Acr Messina in trasferta dobbiamo tornare alla stagione 2016-2017: anche in questo caso il contesto era quello del girone C di Serie C (che però all’epoca si chiamava ufficialmente Lega Pro) e la squadra siciliana aveva vinto entrambe le partite, perché stiamo parlando di un Catanzaro che lottava incredibilmente per non retrocedere. In terra calabrese aveva deciso Manuel Mancini, che aveva timbrato il cartellino al 51’ minuto di gioco. (agg. di Claudio Franceschini)

CATANZARO MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Messina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TUTTO FACILE PER I PADRONI DI CASA?

Catanzaro Messina, in diretta sabato 24 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie C. I calabresi sognano dopo un buon inizio di stagione. Il Catanzaro è partito in questa stagione dopo 3 vittorie consecutive, pareggiando poi l’ultima trasferta in casa dell’Audace Cerignola, restando comunque nella scia della capolista Crotone, finora unica squadra a punteggio pieno.

Il Messina è fermo al momento all’unico punto conquistato in casa contro la Viterbese nel turno infrasettimanale. Peloritani sconfitti anche nell’ultima sfida disputata ad Avellino, con i giallorossi che rischiano in caso di nuova sconfitta. Il 7 novembre 2021 il Catanzaro ha vinto 2-0 l’ultima sfida interna contro il Messina che ha vinto per l’ultima volta finora al “Ceravolo” con lo 0-1 del 25 settembre 2016.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Messina, match che andrà in scena allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Vincenzo Vivarini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sala; Mulè, Brighenti Gatti; Katseris, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Risponderà il Messina allenato da Gaetano Auteri con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Daga; Konatè, Trasciani, Ferrini; Angileri, Fiorani, Marino, Fofana; Iannone, Curiale, Baldé.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CATANZARO MESSINA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catanzaro Messina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.

