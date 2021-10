Diretta/ Catanzaro Monopoli streaming video tv: aria di big match (Serie C)

DIRETTA CATANZARO MONOPOLI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Catanzaro Monopoli, in diretta domenica 24 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Aria di big match tra due squadre che hanno saputo fare cose importanti in questo avvio di campionato. I calabresi hanno centrato a Latina nel turno infrasettimanale la loro quarta vittoria consecutiva, accorciando a 4 le distanze di lunghezza dal Bari primo della classe che, pur avendo fatto il vuoto finora, vedono i giallorossi come i loro più credibili interlocutori nella corsa alla Serie B.

Diretta/ Latina Catanzaro (risultato finale 0-2): le Aquile del Sud a -4 dal Bari

Il Monopoli ha invece attraversato, dopo una partenza sprint, il primo vero momento difficile della stagione, andando a subire tre sconfitte consecutive, ma mercoledì i Gabbiani hanno ripreso il loro volo superando in casa di misura la Juve Stabia. Il 2 maggio scorso pareggio per 2-2 tra le due compagini nell’ultimo precedente disputato a Catanzaro, col Monopoli che ha vinto 1-2 la sfida del 19 gennaio 2020. Ultima vittoria del Catanzaro contro i pugliesi, col punteggio di 1-0, datata 24 febbraio 2019.

Diretta/ Monopoli Juve Stabia (risultato finale 1-0): gara decisa dal dischetto!

DIRETTA CATANZARO MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Monopoli non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Video/ Foggia Monopoli (1-0) gol e highlights: Ferrante decide il derby (Serie C)

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Nicola Calabro schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Branduani; Fazio, Martinelli, Scognamiglio, Rolando, Cinelli, Wellbeck, Carlini, Vandeputte; Cianci, Bombagi. Risponderà il Monopoli allenato da Alberto Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, D’Agostino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nicola Ceravolo di Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.83, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA