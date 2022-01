Diretta/ Catanzaro Padova streaming video tv: finale in palio (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA CATANZARO PADOVA: OSPITI FAVORITI MA..

Catanzaro Padova, in diretta mercoledì 19 gennaio 2022 alle ore 15.30 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valevole come semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. Dopo l’1-1 della sfida d’andata, le due formazioni si giocano l’accesso alla finale tornando di fatto in campo dopo un mese, dopo gli ultimi impegni del 21 e 22 dicembre che sono stati preludio alla lunga sosta che la Serie C ha affrontato a causa dell’emergenza Covid.

Il Catanzaro aveva chiuso il suo cammino del 2021 perdendo in casa della Virtus Francavilla e subendo proprio il sorpasso da parte dei pugliesi al sesto posto nella classifica del girone C. Nel girone A il Padova vincendo 2-0 contro il Renate si è portato a -2 dalla capolista Sudtirol, che ha disputato però due partite in meno rispetto ai biancoscudati, che tra campionato e Coppa Italia sono comunque in serie positiva da ben 12 partite consecutive.

DIRETTA CATANZARO PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Catanzaro Padova, perché la partita di Coppa Italia Serie C non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; possiamo comunque ricordare che la terza divisione viene fornita integralmente dal portale Eleven Sports, e che abbonandosi a questo servizio – o anche acquistando di volta in volta il singolo evento – si potrà avere accesso alle immagini del match in diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Padova, match che andrà in scena al Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Vincenzo Vivarini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nocchi, Martinelli, Welbeck, Verna, Scognamillo, Cinelli, Vandeputte, Carlini, Bearzotti, Gatti, Cianci. Risponderà il Padova allenato da Massimo Pavanel con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Germano, Ajeti, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Vasic, Hraiech; Jelenic, Santini, Terrani

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nicola Ceravolo di Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.



