DIRETTA CATANZARO PARMA/ Video streaming tv: match che non si gioca da 33 anni (Serie B, 17 settembre 2023)

DIRETTA CATANZARO PARMA: I TESTA A TESTA

La diretta di Catanzaro Parma ha qualche precedente di cui parlare, ma sono partite datate: l’ultima risale all’aprile 1990, una stagione storica per il Parma che aveva ottenuto la prima promozione di sempre in Serie A, restandoci per quasi vent’anni consecutivi e nel mentre mettendo qualche coppa in bacheca. Al Nicola Ceravolo, il 26 novembre 1989, la squadra allenata da Nevio Scala aveva dominato: due autogol (di Carmelo Miceli e Luigi Corino) ad aprire le danze, il Catanzaro aveva accorciato con Giuseppe Lorenzo ma poi Marco Osio e Maurizio Ganz avevano completato il poker per un Parma già lanciato verso la gloria.

In generale nelle ultime dieci abbiamo però un Catanzaro in vantaggio nel bilancio: tre vittorie a fronte di due sconfitte che sono quelle della stagione di cui sopra, mentre i pareggi sono cinque. L’ultimo successo interno della squadra calabrese, sempre in Serie B, è dell’ottobre 1987: vantaggio giallorosso con Roberto Borrello, pareggio su rigore di Davide Zannoni e poi, tra 74’ e 88’ minuto, il Catanzaro allenato da Vincenzo Guerini (che sfidava Zdenek Zeman) aveva fatto sua la partita con i timbri di Walter Chiarella e Marco Rossi, attuale Commissario Tecnico dell’Ungheria. (agg. di Claudio Franceschini)

CATANZARO PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Catanzaro Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catanzaro Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CATANZARO PARMA: BIG MATCH AL CERAVOLO

Catanzaro Parma, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio “Ceravolo” di Catanzaro, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. A dispetto dei pronostici di inizio stagione sarà un match da piani altissimi della graduatoria visto che le due compagini si trovano appaiate in vetta a quota dieci punti. Se per gli ospiti un cammino del genere era prevedibile, i calabresi sono l’autentica sorpresa di questa prima parte di campionato. Dopo il pareggio di Cremona all’esordio la squadra di Vivarini, infatti, ha vinto contro Ternana, Spezia e Lecco accumulando quattro risultati utili consecutivi. Niente male per una neopromossa.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO PARMA

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Parma, match che andrà in scena allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro. Per mister Vincenzo Vivarini classico 4-4-2 con qualche dubbio da sciogliere, soprattutto in avanti: nel reparto offensivo, infatti, due posti che saranno occupati da Donnarumma, Iemmello o Biasci. In casa Parma, invece, Fabio Pecchia si affiderà al 4-2-3-1 con Mihaila, Bernabè e Partipilo a supporto di Bonny.

CATANZARO PARMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catanzaro Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.

