Diretta Catanzaro Rieti/ Streaming video e tv: giallorossi per la vetta (Serie C)

Catanzaro Rieti, diretta dal fischietto Mattia Pascarellla, è la partita prevista oggi Mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 20.45 tra le mura del Nicola Ceravolo, valida per la sesta giornata del girone C del campionato di serie C che si disputerà in un turno infrasettimanale. Il Catanzaro ha perso la testa della classifica, che occupava in solitaria, nell’ultimo turno giocato domenica con la brutta sconfitta rimediata a Viterbo ed è stato scavalcato in classifica da Ternana e Reggina e raggiunta dal Potenza. l Rieti occupa invece l’ultima posizione a quota 1, un punto ottenuto proprio nell’ultima giornata giocata imponendo un pari al Potenza, che si era presentato a Rieti forte della sua posizione in classifica ma tornando in Basilicata con un grande rammarico.

La diretta tv di Catanzaro Rieti non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

La squadra di mister Autieri dovrà fare ancora più attenzione mercoledì, non solo a lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Viterbese, ma anche a non sottovalutare i prossimi avversari che non sono nuovi a sgambetti alle squadre di alta classifica. Il Catanzaro in particolare dovrà fare attenzione a non commettere gli stessi errori di Viterbo, soprattutto in fase difensiva dalla quale sono dipesi le reti dei laziali. Sicuro del posto per mercoledì Di Livio apparso in gran forma nonostante la giornata storta di molti suoi compagni e De Risio che ha realizzato la rete che ha accorciato le distanze nel match contro la Viterbese. Con tutt’altro umore si presenta la squadra di Mariani alla difficile trasferta di Catanzaro, con un pareggio in tasca che ha risollevato lo spirito del Rieti dopo la pesantissima sconfitta inferta dalla Casertana, 6-1, nella quarta giornata. I giocatori di Mariani hanno saputo reagire e con il campo in migliori condizioni probabilmente avrebbero potuto ottenere ben più di un comunque importante pareggio contro il Potenza. Eppure mister Mariani ci crede, sa cosa sono in grado di dare i suoi ragazzi e del grande cuore che hanno dimostrato di avere domenica. Il punto conquistato contro il Potenza ha dato morale e ha fatto smuovere di un piccolo passo la classifica che in ogni caso li vede ancora ultimi. Da valutare per mister Autieri le condizioni di Favalli, Figliomeni, Urso e Statella, tutti assenti nell’ultimo match di campionato.

Malgrado le squadre vengano da momenti contrapposti le quotazioni della Snai non sforniscono dubbi su chi possa prevalere in questa partita. La vittoria del Catanzaro è data a 1,40, a 4 il pareggio e addirittura a 8 la vittoria del Rieti.



