Diretta Catanzaro-Sicula Leonzio/ Streaming video tv: quote e risultato (Serie C)

Catanzaro-Sicula Leonzio, diretta da Matteo Gariglio, si gioca domenica 15 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro. Sette punti nelle prime tre partite di campionato per i calabresi, che hanno espugnato Monopoli con un gol di Kanouté nel match di domenica scorsa, confermandosi compagine solida e potenzialmente in grado di puntare in alto. Dopo l’esordio del 25 agosto e la sconfitta in casa contro il Bari, la Sicula Leonzio è tornata in campo domenica contro la Paganese, riuscendo a riacciuffare un pareggio in extremis grazie a un rigore di Sicurella a 4′ dal 90′: primo punto per la formazione di Lentini, ma l’appuntamento della prima vittoria sarà ora da inseguire su un campo difficile come quello di Catanzaro.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Catanzaro-Sicula Leonzio, domenica 15 settembre 2019 alle ore 17.30, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a ElevenSports, in streaming via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito elevensports.it per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO SICULA LEONZIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Catanzaro-Sicula Leonzio, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C 2019/20 nel girone C. 3-4-3 per il Catanzaro di Auteri schierato con: Di Gennaro; Celiento, Riggio, Martinelli; Statella, Maita, De Risio, Casoli; Kanoute, Nicastro, Fischnaller. Risponderà con un 3-5-2 la Sicula Leonzio di Grieco schierata con: Nordi; Ferrini, Petta, Sosa; Parisi, Sicurella, Maimone, Palermo, Sabatino; Scardina, Grillo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Catanzaro favorito per la conquista della vittoria contro la Sicula Leonzio. Vittoria in casa quotata 1.60, pareggio proposto a una quota di 3.65 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 5.30. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.20, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.60.



