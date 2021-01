Diretta/ Catanzaro Viterbese (Serie C) streaming video e tv: si riparte dal 51′

DIRETTA CATANZARO VITERBESE: SI RIPARTE DALLO 0-0!

Catanzaro Viterbese, in diretta dallo stadio Ceravolo di Catanzaro, in programma mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il recupero della diciottesima giornata d’andata nel campionato di Serie C nel girone C. Si riparte dal 51′ nella sfida sospesa il 10 gennaio scorso, quando una inusuale e fittissima nebbia ha avvolto lo stadio Ceravolo. Dunque si giocheranno gli ultimi 39′ più recupero ripartendo dal risultato di 0-0, che persisteva quando il match è stato sospeso. Il Catanzaro arriva all’appuntamento forte del quarto posto blindato dopo aver battuto, pur soffrendo, il Potenza sempre tra le mura amiche, grazie a una rete firmata in extremis da Curiale al 94′. La Viterbese ha invece tenuto testa alla capolista Ternana sul campo dello stadio Rocchi al limite della praticabilità a causa del maltempo, ma è stata poi costretta a doversi arrendere al gol di Furlan che ha deciso la partita. Gli etruschi restano dunque a ridosso della zona play out, chiamati al riscatto dopo aver lanciato segnali incoraggianti nelle ultime partite disputate in campionato.

DIRETTA CATANZARO VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Viterbese non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO VITERBESE

Le probabili formazioni della sfida tra Catanzaro e Viterbese allo stadio Ceravolo di Catanzaro. I padroni di casa allenati da Antonio Calabro scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Garufo, Verna, Corapi, Risolo, Contessa; Di Massimo, Curiale. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto Taurino con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Daga; Baschirotto, Mbende, Markic, Urso; Salandria, Bensaja, Besea; Murilo, Tounkara, Bezziccheri.



