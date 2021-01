Diretta/ Cavese Palermo (Serie C) streaming video tv: rosanero al bivio

DIRETTA CAVESE PALERMO: UB PALERMO SENZA ACUTI…

Cavese Palermo, in diretta dallo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, in programma sabato 9 gennaio 2020 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Rosanero al bivio in un momento cruciale della stagione: la formazione siciliana ha chiuso l’anno con due pareggi contro Vibonese e Bari, restando agganciata al decimo posto in classifica, a -6 dal gruppo al terzo posto in classifica. Tutto ancora aperto ma fino a questo momento il Palermo non è mai riuscito a trovare il cambio di passo in grado di far puntare la squadra alle prime posizioni della classifica. L’occasione da sfruttare è la trasferta in casa del fanalino di coda del campionato, la Cavese è ultima ad 8 punti con i metelliani che hanno chiuso il 2020 con una sconfitta sul campo della Turris. Paganese e Casertana sono a 4 punti di distanza, il problema della Cavese al momento resta un attacco che con soli 10 gol realizzati è il peggiore del girone C.

DIRETTA CAVESE PALERMO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cavese Palermo non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partaite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE PALERMO

Le probabili formazioni di Cavese Palermo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Salvatore Campilongo con un 4-3-3: Russo; Tazza, Matino, De Franco, Ricchi; Matera, Pompetti, Esposito; De Rosa, Germinale, Russotto. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Boscaglia schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-2-1 come modulo di partenza: Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Odjer, Palazzi, Luperini; Rauti, Kanoute; Saraniti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Cavese e Palermo, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 3.60, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.00.

